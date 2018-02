Leme relê Camus em versão minimalista

Um assassinato cometido por causa do Sol. Não fosse por ele e nada daquilo teria acontecido. Meursault era só um homem comum. Estava na praia. E diz que só puxou o gatilho, atirou e matou um árabe porque a luz estava a ofuscar-lhe os olhos. O anti-herói que Albert Camus criou em O Estrangeiro mobiliza gerações desde os anos 1940. Décadas de teses e discussões para tentar entender a gratuidade e o absurdo de suas ações.

O drama de tons existencialistas chega hoje ao palco do Teatro Eva Herz pelas mãos de Guilherme Leme. É ele que assume a pele do protagonista do romance camusiano nessa versão teatral assinada pelo dinamarquês Morten Kirkskov e conduzida por Vera Holtz, estreante na função de diretora. "O acaso é um dos pontos centrais na obra de Camus", diz Leme, que mergulhou durante dois anos na obra do autor franco-argelino antes de estrear a peça no Rio, em 2009, e divide o encargo da encenação com Holtz. "Meursault é um Cristo contemporâneo."

Em uma adaptação fiel ao original, em que apenas algumas passagens secundárias foram suprimidas, Leme conduz seu solo em chave minimalista. São poucos os recursos cênicos. O cenário resume-se praticamente a uma cadeira e cabe à luz de Maneco Quinderé desenhar o percurso dramático desse personagem encarcerado, que rememora sua história horas antes de ser levado ao cadafalso. Nesse contexto, também a interpretação se insinua por um registro mais contido. Meursault é um homem desprovido de emoções. Incapaz de chorar a morte da própria mãe, confrontado com os limites da inumanidade. Movimentando-se pouco, o ator começa a peça em trajes menores e vai vestindo-se ao longo do espetáculo para que se cumpra sua sentença de morte. "O Guilherme é um ator do teatro físico. Então, tínhamos que alterar isso", comenta Vera Holtz. Para ela, a essência do trabalho "foi reduzir os gestos ao mínimo."

O ESTRANGEIRO

Teatro Eva Herz (166 lug.). Av. Paulista, 2.073, 3170-4059, metrô Consolação. 6ª e sáb., 21h; dom., 20h. R$ 40/R$ 50. Até 21/11.