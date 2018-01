Uma loira bonita que deu uma engordada agora, depois que entrou em depressão por conta do ex-marido que ameaçou a família dela em Jundiaí. Sabe quem é? A irmã do Tutty e da Verônica... Ela era namoradinha do Cauduro no ginásio.

No colegial, ela caiu do cavalo e ficou três meses em coma na Bolívia, sem contato com a família, que ficou achando que ela tinha fugido de casa com o irmão da Mariá lá de Ubatuba. Lembra, agora?

Gente, que loucura, eu tô com a cabeça cada vez mais louca. Foi ela que convidou a gente praquela festa na casa do Zé Nicolau e da Norma, que o Edgar saiu carregado com a Márcia dirigindo o fusca. Lembra da festa? Ela era aquela que beijou o Chiquito e depois fugiu correndo bêbada, dizendo que não queria entrar num relacionamento sério.

Nossa, mas tá na ponta da língua! Ela é a cara da Meryl Streep no filme A Escolha de Sofia, naquela cena no campo de concentração. Tem o mesmo olhar... O sorriso igual ao da Brigitte Bardot depois que ela fez a terceira aplicação de botox.

Não é possível. Concentra. Lembra quando a gente tinha 5 anos, que ela era a mais odiada na natação porque ela nadava espirrando água pra todo o lado por conta do desvio do joelho dela, que abria pra fora e fazia ela bater a perna que nem um camelo afogando? A gente chamava ela de monstrinho por conta da dentição torta e do cabelo estranho que nascia na verruga do pescoço dela. Enfim, encontrei com ela ontem e ela me disse... Vera? Não. Lúcia! Não, Lúcia é a filha do Reynaldo e da Lourdes. Marina! Isso, Marina... Se bem que não. Marina é a esportista maluca que operou o joelho de tanto que corria no Ibirapuera. Maria Elisa?

Eu desisto, deixa, quando chegar em casa eu te mostro a foto dela que tem em cima da estante da sala, do lado dos livros do Dalí que o Murilo deu pra mim depois que ele se mudou pra Florianópolis. Aquela foto que tem eu, ela, a Helena, a Alcinda, a Lea, a Stella e a Cecília no Natal, naquele clube que tinha um campo de futebol enorme.

Começa com F, eu acho. Ou com R... Andréa, não. Guina? Bom, encontrei com ela ontem à noite na casa do Raimundo e... Tá ouvindo, Fernando? Fernando, você ouviu o que eu falei com você? Eu tava falando que ontem à noite eu encontrei com aquela sua amiga. Isso, a Isabella. Então...