Leituras revelam nova cena inglesa De hoje até novembro, a Cultura Inglesa promove um ciclo de leituras dramáticas de peças britânicas inéditas, dirigidas por Francisco Medeiros e com a participação de atores profissionais e professores e alunos da Escola Superior de Artes Célia Helena, parceira do projeto. A estreia, hoje, às 17 horas, na sede da Célia Helena (Av. São Gabriel, 462, tel. 3078-1445), será com a peça Enron, de Lucy Prebble, sobre a recente crise econômica. "A intenção deste ciclo é mostrar o que se produz atualmente no Reino Unido", explica Laerte Mello, curador da mostra ao lado de Medeiros. Mais informações pelo site www.culturainglesasp.com.br.