Leituras afins

Cultura

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UM CARTÃO DE PARIS, DE RUBEM BRAGA (RECORD, 144 PÁGS., ESGOTADO - PROCURE EM SEBOS)

O Estado de S.Paulo

12 Janeiro 2013 | 02h06

RUBEM BRAGA - UM CIGANO FAZENDEIRO DO AR, DE MARCO ANTONIO DE CARVALHO (GLOBO, 660 PÁGS., R$ 44)

CADERNOS DE LITERATURA BRASILEIRA - RUBEM BRAGA, ORG. INSTITUTO MOREIRA SALLES (IMS, 140 PÁGS., R$ 60)

ONDE ANDARÁ O VELHO BRAGA?, ENSAIO INCLUÍDO EM OUTROS ACHADOS E PERDIDOS, DE DAVI ARRIGUCCI JR. (COMPANHIA DAS LETRAS, 388 PÁGS., R$ 57)

A CRÔNICA. DE JORGE

DE SÁ (ÁTICA, 96 PÁGS., R$ 23,50)

AS CEM MELHORES CRÔNICAS BRASILEIRAS, ORG. JOAQUIM FERREIRA DOS SANTOS (OBJETIVA, 360 PÁGS., R$ 59,90)

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