Leitura lembra o País de Gales O ator galês Bill Bellamy, membro fundador do National Youth Theatre of Wales e integrante da Wales Theatre Company, participa hoje, às 20 horas, da Noite de Leitura de Poesias realizada pela Cultura Inglesa, no Centro Brasileiro Britânico. Intitulado Reading with the Ears, o evento homenageia o País de Gales, com leitura de obras de poetas como R. S. Thomas, Harri Webb e Gillian Clarke por Bill Bellamy (em inglês) e pelo ator brasileiro Zecarlos Machado (em português). O evento acontece no Centro Brasileiro Britânico, na Rua Ferreira de Araújo 741. O couvert artístico é R$ 10. Informações e reservas antecipadas pelo tel.: (11) 3095-4466.