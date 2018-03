Leitura intimista capaz de revelar um mundo

MAHLER: LIEDER

RCA Classics Preço: R$ 65

BOM

As canções são fundamentais na obra do compositor austríaco Gustav Mahler. Ele as escreveu durante toda a vida e até mesmo o ponto alto de sua produção, o ciclo A Canção da Terra, mistura o formato do lied (canção de arte) com a linguagem da sinfonia. Por tudo isso, um recital dedicado a essas peças é um ponto de partida para a compreensão do trabalho do compositor.

Em Mahler: Lieder, o barítono alemão Christian Gerhaher oferece uma seleção pessoal dessas canções, desde as escritas na juventude até a produção do fim da vida. A princípio ligadas ainda à criação de Schubert e Schumann, elas ganham em densidade à medida que incorporam na linguagem musical ironia e o sentimento de desapego ao mundo, característico do fim do século 19. O canto de Gerhaher foge do sentimentalismo e, acompanhado pelo piano de Gerold Huber, desvenda as joias mahlerianas de dentro para fora. Um recital de tom intimista, capaz de revelar um mundo.