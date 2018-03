Leitura dramática com Zé Celso em SP

Os atores e diretores José Celso Martinez Corrêa e Bete Coelho fazem hoje, às 21 horas, no Sesc Santana (Avenida Luiz Dumont Villares, 579, 349 lugares), leitura dramática de Adeus Doutor, com direção de Ricardo Bittencourt. O texto, de Betty Milan, autora de romances, ensaios, crônicas e peças de teatro, estrutura-se em dois personagens, o Doutor, grande psicanalista francês, e Seriema, sua paciente brasileira, descendente de uma família de imigrantes libaneses. O evento será aberto ao público, com ingressos gratuitos, que devem ser retirados na bilheteria do Sesc com uma hora de antecedência. Mais informações pelo telefone 2971-8700.