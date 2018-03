Leitura de peça de Tom Stoppard Voyage, a primeira parte da trilogia Coast of Utopia, de Tom Stoppard, será apresentada hoje, em leitura dramática, na Cultura Inglesa. Escrita em 2003, a peça é um dos grandes épicos do teatro contemporâneo mundial. Assim como Voyage, as outras duas peças da trilogia (Shipwreck e Salvage) mostram as vidas e os amores de um grupo de amigos russos em casa e no exterior, nos tumultuados anos de 1833 e 1866. A leitura terá direção de Francisco Medeiros e contará com 15 atores. O evento começa às 17 horas e tem entrada franca. O Espaço Cultura Inglesa-Itaim fica na Rua Leopoldo Couto de Magalhães Jr., 748, Itaim Bibi, telefone 3168-9800.