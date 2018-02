Leitura da peça jogo final Será realizada amanhã, às 20h30, no Teatro Maria Della Costa, a leitura dramática da peça Jogo Final, com história que relaciona futebol e 2.ª Guerra. O elenco é formado por 14 atores, entre eles, Oswaldo Mendes, André Garolli, Flávio Guarnieri e Carlos Palma. Jogo Final partiu de história real ocorrida na Ucrânia, em 1942, quando judeus, ex-jogadores do Lokomotiv e do Dínamo de Kiev e outros refugiados de guerra, formaram um time de futebol que venceu grupos do Exército alemão. Assim, o Start Futebol Clube se tornou símbolo de resistência na Ucrânia. O Teatro Maria Della Costa fica na Rua Paim, 72, na Bela Vista.