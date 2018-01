Leitura da nova peça de Mário Viana no Masp Nesta segunda-feira, às 19h30, na programação Letras em Cena, do Masp (Av. Paulista, 1.578), será a vez da leitura dramática do texto inédito Amanhã É Natal, de Mário Viana. Casal prepara ceia quando chega a filha do outro casamento do marido para falar do irmão preso. Direção de Hugo Coelho, com Ana Lúcia Torre, Aline Abovsky, Luiz Baccelli e Otávio Martins. Grátis. Amanhã É Natal, de Mário Viana - Letras em Cena. Masp. Av. Paulista, 1.578.