Leitura celebra obra de T.S. Eliot Para lembrar os 90 anos de The Waste Land, o poema mais famoso de T.S. Eliot, a Cultura Inglesa realiza hoje, às 20 h, a Noite de Leitura de Poesias em homenagem ao autor. Na ocasião, o ator brasileiro Zécarlos Machado vai ler trechos das obras mais conhecidas de Eliot (1888- 1965) em português e o ator e dramaturgo inglês Nigel Fairs lerá os originais. Além disso, os atores Fred Silveira e Heloísa da Palma apresentarão cenas de Cats, musical inspirado em poemas de T.S. Eliot. O evento será realizado no Restaurante The Bridge, no Centro Brasileiro Britânico (Rua Ferreira de Araújo 741). O couvert artístico é R$ 10. Informações: 3095-4466.