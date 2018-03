Leitores do 'Estadinho' completam história de livro

Na edição especial do Estadinho deste sábado, dia 1º de agosto, publicamos um trecho do livro "Até As Princesas Soltam Pum", de Ilan Brenman, com ilustrações de Ionit Zilberman, sem o final. E convidamos os leitores a criar e mandar um novo desfecho para a história. Depois de ler mais de 70 textos, o autor escolheu o de Rogério Silva, publicado na edição deste sábado e que você também pode assistir na TV Estadão. Abaixo, em ordem alfabética, estão o texto do vencedor e de todos os outros que participaram da brincadeira.

TRECHO DO LIVRO

Depois de chegar da escola, Laura chamou o pai e perguntou:

- As princesas soltam pum?

- Por que você quer saber disso?- perguntou o pai, curioso.

- É que na escola rolou uma briga... Mas antes de contar o que aconteceu, quero que você responda a

minha pergunta.

- Acho que sim, as princesas soltam pum - respondeu o pai, com muita delicadeza.

- Não pode ser pai, na escola a discussão era sobre isso. O Marcelo falou para as meninas que a Cinderela era uma peidona. As meninas todas falaram que isso era impossível, que nenhuma princesa no mundo solta pum. Mas desconfiei que o Marcelo tivesse razão.

- Mas pai, como você sabe que elas soltam pum?

O pai, que amava livros e boas histórias, assim como a filha, se levantou, foi até a biblioteca, olhou para Laura e fez um gesto com o dedo indicador na boca. Era para eles ficarem em silêncio. Depois de um tempo, o pai encontrou um livro que parecia ter mais de duzentos anos.

- O que é isso, pai?

O pai fez cara de mistério, levou a filha até seu escritório, trancou a porta e disse baixinho, quase sussurrando:

- Este é o livro secreto das princesas...

CONTINUAÇÕES...

- Livro secreto, pai?

- Sim, minha querida. Aqui tem todos os segredos das princesas.

Os dois sentaram no tapete que tinha no centro do escritório. Abriram o livro e o primeiro segredo era da Branca de Neve.

- Papai, eu quero saber o segredo dela!

- Sim, minha querida, vamos ler.

- Lê você papai.

- Está bem:

- Sou a Branca de Neve. Quando pequena, eu adorava brincar na terra, mas mamãe não gostava. Eu tinha de ficar branquinha. Eu e a Cinderela éramos muito amigas, crescemos juntas, adorávamos ver tevê e cutucar o nariz. Vou contar o segredo da Bela. Enquanto esperava o príncipe, dormindo, ninguém ficava perto dela. Sabe por que? Ela roncava muito alto. E nós princesas também somos seres humanos. Tudo o que você fazem nós também fazemos. Nós comemos, dormimos, tomamos banho, vamos ao banheiro e envelhecemos também. Tá, demora um pouquinho mais que vocês, afinal estamos num conto de fadas. Fora isso, somos iguais, criançada! Vou parar de escrever que os Sete Anões estão chegando do trabalho.

- Ah, papai, entendi. Mas mesmo assim continuo achando elas lindas e vou sempre defendê-las. Papai, eu sou ser humano e vou te contar. Estou com muita fome depois de tanto ler.

- Está bem. Estou com fome também. Vamos comer um lanche enorme?

- Sim, papai. É tudo o que eu quero.

E os dois fizeram um belo lanche. fim.

Adriana Elias. Orlândia.

Então o pai de Laura abriu o livro e como ele era bem grande, demorou meia hora lendo para responder com certeza. A resposta que Laura recebeu a deixou feliz pois seu pai falou a verdade. No dia seguinte ela contou com muita honestidade aos amigos que o exemplo da Cinderela era apenas um conto de fadas.

Alanis Aiko Oliveira Tamashiro, 8 anos.

- Este é o livro secreto das princesas. Só eu e sua mãe tivemos acesso a ele.

- Por quê? As princesas têm que ser conhecidas por todos, não é pai?

- Não é o que acontece. Elas têm vários segredos.

- Sério?

- Sério! Olhe, elas soltam pum sim e a pasta de dente delas é reutilizada por elas mesmas, e ainda elas amam mexer com terra e muitas outras coisas. Leia.

Laura leu e ficou espantada e feliz por saber que princesas também são pessoas normais.

Na aula seguinte...

- Marcelo, as princesas soltam pum sim! - disse Laura.

- Sério, Laura?

- Claro! Elas são pessoas normais!

- Há! Nisso aí eu não acredito!

- Tá bom!

E então o segredinho ficou pertencendo só à família de Laura.

Ana Júlia Mendes Nascimento, aluna do 6º ano do Colégio Cotiguara. Presidente Prudente - SP

Então Laura olhou aquele livro velho e viu que as princesas têm as mesmas necessidades que as outras crianças. Afinal, soltar pum, todas nós soltamos. Até os animais soltam pum para aliviar a barriga.

Para soltar pum, temos de ir ao banheiro, pois é falta de educação soltar pum perto dos outros.

Ana Laura Pereira Fernandes, 7 anos. Pirassununga - SP.

Enquanto o pai da menina lia o livro, a menina sonhou que era a Princesa Punzenta e estava tomando chá com as outras princesas. Enquanto elas estavam comendo, uma delas soltou um pum que espantou todos os convidados.

Ana Maria Annicchino

... É o diário de todas as princesas. Veja que no dia 20 Abril a Bela Adormecida falou que soltou um pum. Olhe aqui. E Laura viu estarrecida o que a Bela Adormecida escreveu no diário:

"20 de Abril de 1728. Querido diário, ontem foi o dia do baile da primavera, mas não pude comparecer porque eu comi ovo com banana e fiquei soltando puns horríveis."

O pai de Laura lhe deu o livro dos diários das princesas para que ela consultasse sempre que tiver qualquer curiosidade sobre princesas. Lá ela pode encontrar todas as respostas sobre os segredos das princesas.

FIM

Augustine Araújo Khair. São Bento do Sapucaí - SP

- Livro secreto?

- E aí, filha? Vamos ler?

- Tá bom.

- Todo mundo pensa que as princesas só sabem cantar, se embelezar, dormir, comer, tomar banho, enfim, fazer coisas graciosas, mas ninguém sabe a verdade.

- Como assim?

- Deixa eu continuar, disse o pai. As princesas também são gente para ir ao banheiro, brincar etc. E mesmo assim elas são princesas. E fim.

- Obrigada, pai. Agora eu vou para a escola.

- Tchau, filha. Essas meninas...

Beatriz de S. Cardoso, aluna do 5º ano do Colégio Cotiguara. Presidente Prudente - SP

Laura descobriu que todas as princesas soltam pum e todos os seres vivos soltam pum. E se sentiu envergonhada por ter achado outra coisa. O livro era apenas um presente. De repente, pummmmmmmm! E os dois falaram juntos:

- Foi você!!!

E riram muito assim. Ahahahahahaha.

Bruno Boaventura Ladalardo, 8 anos.

- Pai, você pode me emprestar o livro?

- Claro que posso !

- Obrigada.

Laura pegou o livro e foi até o quarto. Chegando lá, olhou no relógio, eram 16h30. E ela pensou:

- Vou ler este livro até as 17h, pois é quando irá começar o meu programa preferido.

Ela pegou o livro e começou a ler. Leu as histórias de todas as princesas. Quando faltava uma página para ela acabar o livro, começou o programa.

- Vocês estão assistindo "Micos de Princesas”, disse o apresentador.

- E os micos de hoje são : "A pequena sereia beija uma pedra pensando que fosse o príncipe" (risadas) e "Cinderela senta em um dos sete anões, pensando que fosse um banco" (risadas).

Laura ficou pensando :

- Por que eles nunca falam que as princesas soltam pum?

Ficou pensando, pensando, pensando, até que decidiu mandar um e-mail para o programa.

Laura teve sorte, pois decidiram ler mais um e-mail e escolheram exatamente o dela.

- Caros telespectadores, a última pergunta de hoje é:

"Por que o pum não é considerado um mico?"

- Vocês irão saber logo após o intervalo!

Cinco minutos depois...

- Estamos de volta e a resposta é:

- O pum não é considerado um mico porque é humano soltar pum.

Laura desligou a televisão e foi dormir.

No dia seguinte, ela foi para a escola e disse aos amigos:

- Eu descobri uma coisa. As princesas soltam pum.

Sua amiga Julia falou:

- Impossível!! Elas não podem soltar pum.

- Podem sim, todo mundo solta pum. Isso é humano.

Deste dia em diante na série da Laura, ninguém deu mais risadas quando alguém soltou pum.

Laura percebeu que ensinou uma coisa boa aos seus amigos.

Camila J., 10 anos.

- Este é o livro secreto das princesas! - disse o pai.

- Como assim, pai? - perguntou Laura.

- É que... - o pai se agachou e falou baixinho no ouvido de Laura.

- Aqui tem todos os segredos das princesas!

E Laura perguntou:

- É mesmo, pai?

- É sim! - disse o pai de Laura.

Laura estava destrancando a porta quando seu pai perguntou:

- Quer levar?

- Para onde? - disse Laura.

- Para a escola! Para mostrar para os seus amigos - disse o pai.

Então Laura respondeu:

- Eu quero! Você deixa?

- Deixo, lógico! Ele é seu - disse o pai de Laura.

- Ebaaaaa!!!

- Só que você tem que cuidar muito bem, ok? - disse o pai.

- Pode deixar, pai!! - disse Laura.

Camila de Lima Cardoso, aluna do 6º ano do Colégio Cotiguara. Presidente Prudente - SP

O livro parecia mágico!

Quando Laura abriu o livro, saiu um monte de princesas e fadas. Laura fez várias perguntas a elas e, a partir daí, ela começou a acreditar em magia.

O pai falou:

- Você agora vai se tornar uma princesa e logo saberá responder sua pergunta.

Laura se tornou uma princesa e soltou um punzinho. E aprendeu que todo mundo solta pum.

Caroline Iamada, aluna do 6º ano do Colégio Cotiguara. Presidente Prudente - SP

- Senta aqui, minha filha. Acho que achei o livro.

- Pai, será que ele vai contar sobre o assunto da escola?

- Minha filha, achei o que despertou sua curiosidade. No livro diz: As princesas soltam pum porque se alimentam, bebem e dormem muito.

- Pai, então é verdade! Princesas soltam pum!

O pai perguntou:

- Como você descobriu?

- É que você vive me chamando de minha princesinha do meu coração.

Cleiton Teles dos Santos. Orlândia - SP.

- Ooooohh..., disse Laura encantada.

- Eles abriram o livro e um cheirinho de... PUM! Saiu de lá de dentro. E de repente, um grande portal saiu de dentro do livro! Laura estava sem palavras para descrever a emoção que estava tendo. Ela não sabia exatamente o que estava acontecendo, mas mesmo assim ficou muito interessada.

Eles entraram no portal e viram o reino das princesas... Mas Laura não sabia que isso não era igual ao que ela via nos livros de contos de fadas. Logo que entrou no palácio, ela viu a Cinderela brigando com o príncipe (discussão de marido e mulher), a Bela Adormecida estava no meio de um sono de beleza para ficar com aquela pele suave... A Branca de Neve estava passando talco no rosto para parecer mais branca, e por fim a pequena sereia, Ariel, estava tingindo o cabelo de vermelho.

- Viu Laura? As princesas podem ter aqueles grandes vestidos, mas elas são pessoas normais como nós. E elas em alguns momentos também soltam pum, como a gente faz, explicou o pai de Laura.

- Que legal pai! Isso quer dizer que eu também posso ser uma princesa?

- Você já é a minha princesinha Laura, você já é..., disse o pai de Laura carregando-a, e rodando com ela de um lado para o outro...

- Ahahaha, riu Laura toda animada! E louca para contar sua aventura para seus colegas.

Moral da história: todos nós somos iguais, porque somos humanos.

Deborah Dayan

- Laura, este livro conta a história de uma princesa que estava com uma dor de barriga horrível. então sua mãe lhe deu duas jarras de chá de camomila.

- Aquele que a mamãe me dá também?

- Isso mesmo. E não deu outra quando a princesa foi ao baile e começou a dançar. Acabou soltando uns punzinhos.

Denise Ortolani de Menezes, 7 anos. Capivari - SP.

Este é o livro secreto das princesas... Nele está escrito que a Cinderela corria para seu quarto várias vezes. Um dia seu pai foi atrás dela e escutou um barulho. Ele entrou no quarto e a princesa ficou envergonhada. O pai disse:

- Filha, não precisa ter vergonha. Todo mundo solta pum, até eu!

Laura percebeu que nessa história o Marcelo tinha razão e saiu para lavar as mãos e depois, foi almoçar com seu pai.

Elias Marcussi. Orlândia - SP.

- Este é o livro secreto das princesas. Ele foi passado pelas mãos de várias princesas e aqui ficou gravada a história de cada uma delas.

- Mas, pai, quem vai ser a próxima pessoa a ficar com o livro? - disse Laura, curiosa.

- Ainda não sei, filha. Mas sei que duas princesas maravilhosas fizeram parte da nossa família: Elizabely Denis e Maneca Tayllor. E elas soltavam pum também!

- Nossa, pai! - disse Laura, surpresa.

- E agora, filha, você pode falar para seus amigos da escola que as princesas soltam pum, sim.

E Laura saiu correndo para falar para todos os seus amigos o segredo das princesas.

Felipe, aluno do 6º ano do Colégio Cotiguara. Presidente Prudente - SP

- Vamos dar uma olhada.

No livro estava escrito que todos soltam pum, até as princesas e os duendes, porque eles precisam eliminar substâncias do organismo, como nós precisamos.

Naquele livro, existia o segredo de uma princesa chamada Fiona. Ela era a princesa mais peidorreira e porca do Reino Encantado.

Toda vez que encontrava um príncipe, soltava um pum e ele ia embora. Por isso, nunca se casou.

Laura agradeceu ao pai e, no dia seguinte, contou a todos da escola o que havia descoberto.

Suas amigas ficaram muito surpresas e pediram desculpas por desconfiarem de Marcelo.

Felipe Flores Fiamencini. Dourado - SP

- Este é o livro secreto das princesas... conta cada segredo que as princesas têm.

- Jura? Lê logo, tô muito curiosa!

- Bom...

- Conta, pai!

- Princesas soltam pum, sim, mas soltam pum de rosas, com ótimo aroma.

- Nossa, pai, quero ser uma princesa!

Fernanda Bartalotti Silva, 10 anos.

- Que livro é esse, pai?

- É o livro das princesas e conta tudo sobre elas.

- Ela queria que ele contasse a história, mas ele disse:

- Antes de contar a história, vamos ver se tem outros livros.

Eles andaram por todas as prateleiras, mas só tinha aquele livro.

- Vamos para casa que eu conto.

- Pai, você vai alugar o livro?

- Vou.

Demorou uma hora para ler o livro e o pai perguntou:

- Filha, descobriu alguma coisa?

- Sim, princesas podem soltar pum de vez em quando.

Gabriela Biazon, aluna do 5º ano do Colégio Cotiguara. Presidente Prudente - SP

- Mas pai, esse livro tem o modo das princesas?

- Claro, pai.

- Então conta pra mim.

O pai começou a contar e depois de uma, duas horas, a menina disse:

- Agora entendi. Algumas princesas soltam pum e outras não.

Giovana França, aluna do 5º ano do Colégio Cotiguara. Presidente Prudente - SP

Laura disse:

- Sério?

O pai disse:

- Sério!

E Laura, muito feliz, falou:

- Que legal! Eu adoro as princesas!

O pai disse novamente:

- Que legal, filha! Nós podemos ler juntos se você concordar com a minha ideia.

Laura disse:

- Claro que eu concordo.

Então, às 16 horas os dois foram ler o livro. Eles comentaram e fizeram até um texto!

Eles ficaram tão alegres que resolveram ler novamente no outro dia, descobrindo então o segredo das princesas! E o segredo era que realmente as princesas soltam pum! E, falando em pum, eles tinham acabado de soltar um!

Giovana S. Volpato, aluna do 6º ano do Colégio Cotiguara. Presidente Prudente - SP

- Este é o livro secreto das princesas… Mas você só pode abrir com uma condição: você vai ter que escolher uma princesa.

Laura pensa, repensa, e finalmente resolve. Ela escolhe a Cinderela.

Então, Laura abre o livro e vê que todas as folhas estão em branco!!! E fala:

- Ué, pai, todas as folhas estão em branco!!!

O pai responde:

- Você deve fechar os olhos e abrir de novo.

Laura fecha os olhos, e quando abre ela era a própria princesa Cinderela!

Passou o dia todo fazendo comida para as irmãs, lavando roupas, etc. Mas, de repente, ela tem uma vontade de ir ao banheiro! E o que acontece? Ela solta um pum!!!

Depois de um longo dia de trabalho, a princesa, morrendo de sono, põe seu pijama, escova os dentes e vai dormir...

Quando Laura acorda, percebe que está em sua biblioteca, e pensa:

- Será que foi um sonho?

Bom, ela não sabia se suas amigas iriam acreditar nela, mas já sabia do mais importante: todas as princesas soltam pum!!!

Giulia Podgaec, 10 anos. São Paulo - SP

- Este é o livro secreto das princesas.

Laura, ansiosa, disse:

- Me conta! Por favor.

- Tudo bem! Eu conto. É verdade, elas também soltam pum, são educadas e inteligentes.

- Então ainda resta algo de bom nelas?

- Sim! Pois todos soltam pum, até os reis, as rainhas e os príncipes.

- Então é comum! - disse Laura.

- Sim - disse o pai.

De repente, Laura soltou um pum e eles riram da situação.

Guilherme P. Guedes, aluno do 6º ano do Colégio Cotiguara. Presidente Prudente - SP

A menina pegou o livro e leu a metade do livro, de 300 páginas, em cinco minutos. Depois ficou implorando para o pai:

- Me dá, por favor! Só faltam 150 páginas para eu acabar ele inteiro!

O pai ficou surpreso porque sua filha não gostava tanto de ler, e disse:

- Se você me prometer que vai ler tudo e cuidar para que ele não estrague, ok?

- Prometo... Prometo... Prometo!

Ela levou o livro para seu quarto, leu em uma semana. Enquanto lia, contava tudo as amigas, por exemplo:

- Sabe a Cinderela? Ela disse que apesar de estar escrito "felizes para sempre" ela chama o príncipe de chato. E a Branca de Neve foi morar na praia e agora é conhecida como Mulata de Chocolate! Ela contou outras coisas mas não temos tempo!

Quando ela virou a página, já era a última. E estava escrito:

- NÓS SOLTAMOS PUM!

Helena Rodrigues Coutinho, 10 anos.

... Este livro foi escrito pela primeira princesa do mundo e tem os maiores segredos delas.

- Mas pai, como você sabe disso?

- Ora filha, vamos abrir o livro para ver se é verdade e pronto!

E num piscar de olhos, todos os segredos foram sendo revelados. O pai contava e a filha só ria.

- Olha essa:

A Bela Adormecida estava pronta para ir ao baile, no qual todas as princesas deveriam comparecer. Chegando lá, encontrou suas amigas. no meio da festa, foi ao banheiro com a Cinderela e, no banheiro, soltou uma bomba branquinha. todos saíram correndo do banheiro e, para disfarçar, ela saiu também. O pum foi se espalhando pela festa até que todos foram embora e a festa acabou.

O príncipe saiu com a Bela e perguntou?

- Quem soltou o pum?

Ela disse:

- Eu.

E assim acabou o segredo e todos ficaram emocionados de tanto rir. Fim.

Isabela Biazon, aluna do 5º ano do Colégio Cotiguara. Presidente Prudente - SP

- Este é o livro secreto das princesas. Fala sobre a Cinderela e a Branca de Neve.

Laura ficou fascinada com o que o pai disse.

- Pai, abra logo esse livro!

- Se acalme, querida.

Laura e o pai sentaram-se a uma mesa e o pai disse:

- Esse livro é de muitos anos...

- Me diga se as princesas soltam pum!

- Você não acha melhor perguntarmos às princesas?

Laura ficou confusa e disse:

- Como assim, pai?

- Bom, vou te explicar... Esse livro não contém folhas nem escritos sobre princesas, contém um portal que leva ao mundo delas!

- Uau!

- Vamos entrar, filha!

- Claro!

Laura e o pai entraram no portal. Primeiro, decidiram ir ver a Cinderela; ela estava triste no seu quarto, pois sua madrasta brigou com ela, porque não queria deixá-la ir ao baile real. Laura disse à Cinderela:

- Olá! Preciso saber se você solta pum.

- Minha querida, solto sim! Sou igual a todos: vou à escola, tomo banho etc. A única diferença é que sou uma princesa!

- Muito obrigada! Agora tenho que ir.

- Tchau! - disse Cinderela.

Laura e seu pai agora foram ver Branca de Neve.

- Olá! Preciso saber uma coisa: você solta pum? - perguntou Laura para Branca de Neve.

- Mas é claro!

- Ah!

- Quem é você? - disse Branca de Neve.

- Sou Laura. Adoro suas histórias, elas são fascinantes!

- Obrigada! Agora tenho que ir visitar os sete anões. Tchau!

- Tchau!

Laura e seu pai saíram do portal.

- Não pode contar isso para ninguém - disse o pai.

- Pode deixar, pai!

No outro dia, Laura sonhou com princesas!

Isabella Delfim de Carvalho, aluna do 6º ano do Colégio Cotiguara. Presidente Prudente - SP

Laura ficou curiosa para ler. Então começou a ler em voz alta:

- As princesas são como todos nós!

Laura não estava achando aquele livro interessante, porque só falava em coisas que ela já sabia. Mas, de repente, ela viu escrito com uma cor diferente:

- As princesas soltam pum. Na verdade, soltam mais do que as pessoas normais, mas nunca ninguém culpou elas, porque são princesas.

Laura ficou muito feliz por ter descoberto aquele segredo.

No outro dia, na escola, ela resolveu contar para todos, mas não conseguia porque, quando ela ia falar, ficava muda sem querer. Ela falava:

- Eu tenho uma coisa para falar.

E então ficava muda.

Ela resolveu levar o livro para todos verem, mas o livro não abria. Toda a classe começou a rir dela.

Só podia ser uma maldição! - pensou Laura.

Mas ela não ficou chateada e tentou pensar em outra maneira para contar.

No dia seguinte, ela cortou um pedaço do livro, em que estava escrito aquele segredo, e mostrou para todos. Os seus amigos pediram desculpa por não terem acreditado nela.

Isabella Pereira Poleto, aluna do 6º ano do Colégio Cotiguara. Presidente Prudente - SP

A menina começou a ler o livro, mas de repente ficou cansada e dormiu. Depois de algumas horas, o livro abriu e falou:

- Menina, vem pra cá. Entre aqui e você saberá se as princesas soltam pum.

Ela acordou na hora pensando que fosse um sonho, mas viu o livro aberto e pulou dentro dele.

Viu que ali era uma cidade maravilhosa. E quando encontrou a rainha Luana, perguntou:

- As princesas soltavam pum?

A rainha respondeu:

- sim, elas soltam pum.

A menina deu tchau e foi embora. Quando chegou em casa contou para seu pai:

- Pai, agora eu sei. As princesas soltam pum.

Isabele Silva Viera, aluna do 4º ano do Colégio Cotiguara. Presidente Prudente - SP

Aí o pai começou o ler o livro, que na verdade era o diário da Cinderela.

- Querido diário, hoje eu paguei o mico do século na casa da Branca de Neve. Lembra que hoje foi a festa do pijama dela? Então, no almoço eu estava com preguiça de cozinhar, e fui na lanchonete do Bob e comi tanto x-burger e tomei refrigerante, que meu estômago quase explodiu. Aí depois eu fui para casa tomar banho e fui direto para a casa da Branca, e lá nós (todas as princesas dos contos de fadas) fizemos guerra de travesseiro, vimos filmes, comemos pipoca. No meio do filme, não me aguentei e soltei um pum.

Daí as meninas falaram:

- Quem soltou um pum?

E todas disseram:

- Não fui eu!

Meu diário, ia tudo bem, mas na hora de dormir o meu estômago se revirou e soltei três puns em seguida. E aí a Bela Adormecida disse:

- Quem soltou esse pum está com o estômago embrulhado, hein?

- Aí todas as meninas riram menos eu, e a Bela Adormecida disse:

- Foi você né, Cinderela?

Eu disse:

- Claro que não!

- Foi sim, vai confessa!

- Não foi!

- Ah, tá!

Mas a minha mentira não funcionou. Bom diário, até amanhã.

Depois dessa história Laura foi dormir, e no dia seguinte Laura disse para suas amigas que Marcelo estava falando a verdade e contou para ela as suas amigas a história que seu pai leu para ela.

Jéssica Leite Barbosa.

- Pai, mas por que livro secreto das princesas?

- Oh, minha filha. porque aqui mostra tudo que elas faziam de errado. vou te contar.

- Vai, papai, conta logo.

- você já conhece a Cinderela, né?

- Sim.

- Então vou contar o que aconteceu com ela.

- Uma vez, Cinderela acordou e viu que o marido não estava na cama. Seu colar caiu do pescoço no chão e quando ela se abaixou para pegar, soltou um pum.

- Nossa, bem que o Marcelo disse. Mas ele não contou a história.

- A Bela Adormecida estava dormindo e começou a roncar. Se assustou com o próprio ronco e caiu da cama toda enrolada no lençol.

- Ahahahaha. Laura caiu na risada.

- Então tá. Já contei duas histórias. Amanhã eu conto mais.

Joana Cardozo Mirandola, aluna do 4º ano do Colégio Cotiguara. Presidente Prudente - SP.

E a menina perguntou ao pai?

- Qual a importância desse livro?

E o pai respondeu?

- é o livro dos micos das princesas. Conta como a Cinderela soltou um pum, quando a Branca de Neve arrotou e assim por diante.

E a menina aliviada perguntou?

- Então quer dizer que a Cinderela solta pum?

- E o pai respondeu:

- sim!

Então Laura soltou um pum e disse:

- Desculpe!

E o pai falou:

- Todas as princesas sempre dizem isso quando soltam pum.

João Pedro Rocha, aluno do 4º ano do Colégio Cotiguara. Presidente Prudente - SP

- E nós vamos ler juntos e escondidos. Ninguém pode saber.

Como se fosse mágica, Laura entrou no livro e encontrou as princesas e, para elas perguntou:

- Vocês soltam pum?

- Achamos que... sim - responderam as princesas.

Laura agradeceu e saiu do livro. Disse para seu pai que aquele livro era mágico. No dia seguinte, a menina foi à escola e contou aos amigos sobre o antigo livro mágico e sua descoberta.

E viveram felizes para sempre.

João Pedro Vicari.

Quando seu pai abriu o livro, que cheiro era aquele? Era o cheiro de pum! E do livro saiu a Cinderela e ela disse:

- Ops, foi mal! Fui eu que soltei o pum!

O pai saiu correndo pegar um perfume para passar no escritório, pois o cheiro era horrível.

Coitada da Laura, quase desmaiou. E a Cinderela, então? Mais fedida que um lixão, porque na época das princesas, rainhas, dos príncipes, cavalheiros reis, etc, não havia banheiro. FIM.

Julia Akiko Hibino Britto, 8 anos. Curitiba - PR.

Laura ficou muito curiosa e pediu ao pai:

- Pai, me conta uma história sobre as princesas e suas aventuras?

- Tá bom. Há muitos, mas muitos anos, existia uma princesa muito bonita. Mas ela era também muito triste porque só soltava pum, mas...

E quando o pai falou isso ela disse:

- Pai, agora eu sei que as princesas soltam pum. Obrigada pela história.

- Não foi nada, mas agora vai dormir.

- boa noite, pai. E o príncipe? Também solta pum?

Juliana Isper Rabelo, aluna do 5º ano do Colégio Cotiguara. Presidente Prudente - SP

- Você pode ler e descobrir se as princesas soltam pum ou não.

- Sim, elas soltam pum.

Laura abriu o livro e descobriu que Laura era o nome da princesa. E foi correndo contar para o pai. Ele ficou surpreso.

então ela pegou sua tiara de princesa e ficou fingindo que era uma princesa também.

Laura Botasso Leite Martins. São Paulo.

- Então, pai, agora vamos descobrir se as princesas realmente soltam pum.

- Claro, filha.

Eles abriram o livro e começaram a ler...

- E aí, pai? Já descobriu?

- Ainda não, vou ler mais para saber.

Ele foi lendo, lendo e de repente... pum! Ele até se assustou e disse:

- Sim, filha, as princesas também soltam pum.

- Que legal, agora tenho uma bela resposta.

No dia seguinte, Laura foi a escola e contou para todos os colegas que as princesas realmente soltam pum. E foi assim, lendo, que os dois descobriram que as princesas soltam pum.

Letícia Souza dos Santos, 11 anos. Embu-Guaçu - SP.

- Este livro é de uma princesa d a China. Ela era muito legal e bonita, com olhos castanhos iguais a lama. Um dia estava num jantar muito importante no meio dele soltou um pum. Os príncipes, as princesas, os reis e as rainhas começaram a rir e daí a princesa riu também. Fim.

Lourenço Borges, 7 anos.

- Pai, você me promete ler uma história toda noite?

- Está bem, filha.

Depois de oito horas, o pai falou:

- Está na hora de ler a história, que se começa assim:

Era uma vez uma princesa que amava o príncipe Marcelo. Ele era muito legal e inteligente e ajudava todo

o mundo.

- Papai, estou com sono e vou dormir. Amanhã você continua.

- Está bem, filha. Mas não conta para ninguém que você sabe essa história.

No dia seguinte aconteceu tudo aquilo com o Marcelo, a implicância sobre o pum das princesas. E era sempre assim. Tudo que o pai contava acontecia no dia seguinte, mas ninguém sabia que ele contava antes para ela.

Luana Miranda, aluna do 4º ano do Colégio Cotiguara. Presidente Prudente - SP

... Que é muito antigo.

Eles caíram no livro e voltaram ao passado, aos contos de princesas. Até aí, tudo bem. Até que sentiram um fedô, que vinha do lago fedido.

- Onde estamos? Perguntou o pai.

- Não sei. Respondeu Laura.

Aí eles vieram um castelo, que ficou verde plantas. Laura viu uma princesa e perguntou:

- Você peida?

E ela respondeu:

- Claro. É normal, mas não conta pra ninguém.

Aí eles dormiram e acordaram sem saber se aquilo tinha sido sonho ou realidade.

Lucas José Mendes, aluno do 4º ano do Colégio Cotiguara. Presidente Prudente - SP

- Este é o livro secreto das princesas. Ele fala tudo sobre as princesas.

A menina pegou o livro e começou a ler.

Depois de um mês, Laura disse para seu pai:

- Pai, eu li o livro. Ele fala que as princesas são proibidas de arrotar e de peidar. Uma foi presa porque peidou na frente de um príncipe.

- Nossa, filha! Agora você pode falar para seus amigos.

- Sim, pai. Hoje mesmo vou contar. Estou indo para a escola e quando voltar te conto tudo.

E a menina foi para a escola.

Quando ela voltou, disse para o pai:

- Pai, meus amigos agradeceram por eu ter falado.

- Que bom, filha! Agora vá lá para cima fazer a tarefa.

- Estou indo, pai!

Ludmilla Dremel Beliano, aluna do 6º ano do Colégio Cotiguara. Presidente Prudente - SP

Ao abrirem o livro, foram verificar seu índice e perceberam que havia um extenso capítulo dedicado à “Fisiologia das Princesas”. Folhearam imediatamente as páginas indicadas e procuraram, procuraram... Até chegarem à resposta: as princesas soltam puns!!!

Só que são puns especiais: em noites frias, os puns das princesas se transformam em estrelas e, por esse motivo, as noites frias são estreladas.

Luiz Carlos da Silva Leme

Ao abrirem o livro, eles perceberam que se tratava de um livro mágico, que se transformou em um sapo. Escutaram um coaxar bem baixinho e o pai pediu silêncio para escutar aquelas coaxadas inaudíveis.

- Preciso lhes contar o segredo - disse o sapo.

- Segredo? Qual segredo? - perguntou Laura.

- As princesa fazem puns!!!!

- O quê? Elas peidam? - disse Laura eufórica, pois já desconfiava desse lado muito humano das princesas.

- Isso mesmo - afirmou o batráquio (ou livro??).

- Como podemos ter certeza disso? - perguntou o pai de Laura.

- São puns mágicos que caem em forma de gotas de chuva sobre nossas cabeças,trazendo fartura e irrigando todas as plantas - respondeu o sapo.

Luiz Carlos da Silva. Leme

- Eu sou a princesa Lulu e um dos meu segredinhos é que nunca solto pum na frente das pessoas. Sempre que sinto vontade, solto escondida e, se puder, passo perfume no ar para parecer que meu pum é cheiroso.

Luiza Pizzo. São Paulo.

E Laura veio saber que as princesas são e continuam sendo princesas. Falam bonito e não soltam pum. São delicadas e belas, assim como seus gestos. Adoram dançar e brincar na ponta dos pés.

Laura deu um sorriso para o seu pai.

Luiza Spaniol Caillaux. São Paulo.

- Nossa! E o que isso tem de mais?

- Aqui tem o que acontece depois do “felizes para sempre”, e algumas histórias de princesas desconhecidas!

- Sério?!

- É... Por acaso você sabia que a Cinderela teve cinco filhos? Você sabia que depois do que aconteceu com a Bela Adormecida, ela precisou de um psicólogo por dois anos? E que a Branca de Neve veio para o Brasil e virou a Morena de Ipanema?

- Minha nossa!

- E é bem aqui que tem uma história da filha, da filha, da tia, da avó da neta da Cinderela, uma tal de Rorolenta...

- Nunca ouvi falar!

O pai começou a ler:

Era uma vez uma princesinha muito delicada que vivia num castelo em uma aldeia. O nome dela era Rorolenta. Ela ficava na janela suspirando e muitos homens ficavam a olhando, pois ela era muito bonita. Um dia, seu pai, que era o rei, anunciou:

- Quem quiser casar com minha filha, tem que trazer o melhor perfume de todos!

Muitos homens saíram correndo para comprar os perfumes mais cheirosos da aldeia. Mas um jovem chamado Turdesilho foi mais adiante e viajou pelo mundo inteiro, em um ano, buscando as flores mais cheirosas do mundo. Depois, ele espremeu as plantas, formando um perfume muito cheiroso. O rei ficou impressionado e lhe concedeu a mão de sua filha, e os dois foram felizes para sempre...

Só que, depois de um tempo, Turdesilho percebeu que aquele perfume tinha sentido: depois de comer, a princesa soltava puns que nem uma doida! Então era só jogar o perfume por cima e passava. Mas, quando o perfume acabou, ele fugiu e foi feliz para sempre... Enquanto a princesa foi feliz soltando seus puns!

O pai tinha acabado de ler e a filha falou:

- Então princesas soltam puns! Obrigada, papai!

- Foi um prazer filha, mas agora para a cama.

- Só se você contar uma história de uma princesa desconhecida. E assim aquele livro rendeu e Laura conheceu Xexela, Nadia, Furimbela e muitas outras princesas que, a partir desses dias, foram felizes para sempre.

Marcela Beatriz Freire Giannini, 10 anos. Guarulhos - SP.

- Este é o livro secreto das princesas!

Assim que o pai disse isso, alguém bateu na porta de seu escritório. O pai foi lentamente com um ar de mistério e abriu a porta. Era a irmãzinha de Laura de cinco aninhos, Bia.

Bia era uma gracinha: pequena, fofa e sempre com seu ursinho. Depois que a irmã entrou, o pai disse:

- Bia e Laura, querem conhecer tudo sobre as princesas?

As duas chegaram perto do pai e disseram juntas, bem interessadas:

- É lógico!

O pai abriu o livro e nas páginas não havia nada escrito. As garotas ficaram com um olhar decepcionado, até que elas viram alguma coisa saindo do livro: era a princesa fada. Lola, menos fada que princesa, era a mais bonita e glamourosa que as meninas já tinham visto. Ela disse:

- São essas duas?

- São, sim - disse o pai.

- Com só uma semana posso ensiná-las a ser princesas!

As duas pularam de alegria e o treinamento começou:

1º dia: Equilibrar livros na cabeça!

Feito.

2º dia: Estilo de se vestir!

Feito.

3º dia: Modo de andar!

Feito.

4º dia: Modo de comer!

Feito.

5º dia: Maquiagem!

Feito.

6ºdia: Por favor e obrigado.

Feito.

7º dia: Se dar bem na escola e nas amizades!

Feitíssimo.

Então todos estavam prontos, porque o treinamento terminou. Porém, antes de Laura e sua família irem para o mundo das fadinhas, ouviram um barulho de punzinho. Foi a fadinha Lola! E todos começaram a rir!

Pois é, fadas soltam pum!

Maria Carolina Rodrigues Salini, aluna do 6º ano do Colégio Cotiguara. Presidente Prudente - SP

- Agora pule no livro, disse o pai.

Laura tampou o nariz, fechou bem os olhos e pulou. Seu pai foi logo atrás. Eles caíram na torre da Rapunzel. E assim que caíram, a princesa pediu dois minutos. Ela entrou no banheiros e soltou pum, pum. Nisso as outras princesas chegaram e começaram soltar puns cheirosos. Laura voltou para casa e contou tudo às amigas.

Maria Clara Barbosa Celestino, aluna do 4º ano do Colégio Cotiguara. Presidente Prudente - SP

- Ele existe desde que a primeira princesa nasceu e mostrou tudo o que elas falavam, comiam etc.

- Então vamos fazer o seguinte. Você vai ler na biblioteca e depois em contar o que achou dele, tá?

Uma hora depois...

- Papai, papai. Gostei muito livro e descobri uma coisa:

- o que foi?

- Que as princesas soltam pum.

Laura ficou triste pois tinha brigado com os meninos por causa disso. Então disse:

- Pai, os meninos tinham mesmo razão .Então eu posso levar o livro para a escola?

- Claro que pode!

Quando chegou na escola, mostrou o livro para todos os amigos e a briga acabou.

Maria Clara Vieira, aluna do 4º ano do Colégio Cotiguara. Presidente Prudente - SP

- Como assim, pai? Um livro secreto das princesas? diz Laura bastante assustada.

- Vou te contar uma história. Quando eu era pequeno, cheguei na escola e corri para a biblioteca para encontrar um livro sobre o folclore. Mas peguei um livro que contava tudo sobre as princesas. Achei interessante e levei para casa. E lá eu descobri tudo sobre as princesas.

- Então você sabe se elas soltam pum?

- Elas soltam pum, sim.

Quando Laura foi para a escola, ela falou para o Marcelo que as princesas soltam pum, sim. Fim.

Maria Eduarda Ruiz, aluna do 5º ano do Colégio Cotiguara. Presidente Prudente - SP

- Esta é o livro secreto das princesas e vou te dar porque sua avó pedia - disse o pai, que estava abrindo o livro.

A garota disse:

- Papai, espera amanhã! Eu estou cansada!

E a menina subiu as escadas, tomou banho, escovou os dentes, colocou seu pijama e foi dormir.

Ela sonhou que era uma princesa, que estava em seu castelo e não sabia o que fazia.

Ela acordou e foi pegar o livro, mas seu pai já estava esperando-a com ele na mão.

Laura disse:

- Papai, como você sabia que eu vinha para cá? Eu sonhei que era uma princesa e não sabia o que fazer. Acordei e vim para cá - disse Laura.

- Então vamos ler? - disse o pai.

- Sim! - disse Laura.

Alguns minutos depois Laura adormeceu, sabendo o que as princesas faziam.

Maria Thereza Kimiyo Sammi, aluna do 6º ano do Colégio Cotiguara. Presidente Prudente - SP

O homem pegou o livro, sentou-se e começou a ler para a filha:

Você já pensou em saber todos os segredos das princesas? Aposto que sim. Bom, nos contos de fadas nem tudo acontece por acaso. Sempre há explicação para tal acontecimento.

A Bela Adormecida. Por que será que ela ficou tantos anos dormindo? A explicação para isso: ela precisava de um beijo. Mas não um beijo qualquer, um beijo de amor verdadeiro.

Muitos príncipes passaram por lá querendo dar esse tal beijo. Eles se sacrificavam para chegar até o lugar onde ela estava dormindo. Passavam por trepadeiras lotadas de espinhos, atravessavam a floresta imensa, cheia de animais ferozes, e subiam aquela escada enorme do castelo (tinha alguns que até chegavam com as pernas roxas) para salvar aquela linda princesa que estava adormecida. Porém, quando chegavam perto da princesa, ouviam um enorme barulho: ao se aproximarem da Bela, ela tinha um enorme ataque de gases e os príncipes também caíam nesse tal “sono”.

Até que em um belo e maravilhoso dia de tempestade, neve, frio e raios, apareceu um lindo príncipe: sem os dentes da frente, com meia dúzia de fios de cabelo em sua careca e a enorme barriga de chope saindo pela camisa. Quando ele chegou perto da Bela Adormecida, ela teve o terrível ataque de gases; contudo, ele adorou e, como estava com muito frio, até achou quentinho aquilo. Então, deu um maravilhoso beijo de amor verdadeiro e acordou o reino e os outros príncipes que estavam dormindo.

Depois disso, eles viveram felizes para sempre. Mas nem tão “felizes para sempre”, pois várias vezes o príncipe sentia-se obrigado a dormir no porão do castelo por causa do ronco agonizante de Adormecida.

E a Cinderela? Como será que o príncipe achou a dona do sapatinho entre tantas moças no reino? Bem, isso foi mais fácil do que vocês podem imaginar.

O príncipe deu uma cheirada no sapatinho e quase desmaiou. O chulé era tão grande que, se fôssemos deixá-lo sólido, nem no sapatinho de cristal iria caber. Então, ele teve uma brilhante ideia. Chamou o seu cão Lulu para tentar encontrar a chulezenta dona daquele sapato.

Lulu deu uma fungada no sapato e, depois de algumas horas, já havia encontrado a dona do fedorento sapatinho.

O príncipe casou-se com Cinderela e eles viveram felizes para sempre. Até a sogrona (mãe dele) ir morar com eles. Era “barraco” todos os dias. Elas disputavam a tapas para ver quem conseguiria chamar mais a atenção do príncipe. Hora a mãe fingia estar doente, hora Cinderela ficava grávida. Foram tantos partos que não havia mais espaço para acomodar mais gente quando nasceu o trigésimo quinto filho.

E Branca de Neve? Como será que aquele príncipe soube onde ela estava? Bom, na verdade, era só ver o noticiário. Em todos os jornais e canais da rede de espelhos mágicos só passava isso: Super Top Model desaparecida. Depois de meses, um grupo de papparazzi a encontrou dormindo na casa dos anões.

Então, o príncipe pegou o seu cavalo esporte zerinho, colocou a mão na correia e foi voando até lá. Deu o seu beijo de amor e ela acordou.

Viveram felizes para sempre? Não... Branca de Neve, depois que casou, não parava de comer, e tudo que ela comia tinha maçã no meio. Era torta de maçã, maçã do amor, salada de maçã, leite com maçã, feijão com maçã e assim vai. E pior, toda vez que Branca acabava uma refeição, arrotava em plena mesa e não escovava os dentes. Ela engordou muito, o príncipe safado “deu um pé” nela e foi se casar com uma fulaninha interesseira, com metade da idade dele.

Isso é o que realmente aconteceu com essas princesas. Nunca caia nessa de “felizes para sempre” ou “as princesas são perfeitas”; o porquê, vocês já imaginam.

- Essa é a verdadeira história das princesas... - suspirou o pai para Laura.

No dia seguinte, a menina foi à escola e contou para todo mundo o que havia no livro. Marcelo, gabando-se para as meninas que negaram o que ele afirmara no dia anterior, gritou:

- Eu disse! Eu disse!

Mariana Mallet Cyrino Pires, 12 anos. São Paulo - SP

- Então, vamos ver se as princesas soltam pum.

Eles abrem o livro, bem na página onde está escrita a regra 17: "Quando as princesas forem soltar pum, devem estar usando seu vestido de baile. Assim, o saiote fica maior e a princesa fica bonita e confortável." E a regra 18: "Nesses dias, a princesa deve usar muito perfume".

Mariana Martins, 9 anos.

- Então vamos começar.

- Sim

- Então tá.

- Pai, faça o favor de começar logo.

- Tá bom! tudo bem vamos começar. Nos tempos medievais, reis, rainhas, príncipes e princesas eram as pessoas mais importantes de lá porque governavam aqueles tempos. Mas nenhum e ninguém era perfeito.Todas as princesas e rainhas soltavam pum. E todos os príncipes e reis tinham um defeito. Sabe por que? Porque ninguém é perfeito. Talvez alguém no futuro ou no passado ou no presente seja perfeito.

Mariana Pires, 8 anos.

- Este é o livro secreto das princesas. Aqui estão todos os seus segredos.

- Nossa! Que legal! Aí está escrito se as princesas soltam pum? - disse Laura.

- Acho que sim! Vamos descobrir!

O pai abriu o livro, procurou no índice e achou: As princesas soltam pum? A resposta estava na pág. 43.

O pai achou e leu para Laura: “Sim, as princesas soltam pum. É muito raro, mas elas soltam. A mais peidorreira é a Cinderela”.

Laura ficou impressionada e foi correndo falar para as meninas da sua escola.

Elas ficaram abismadas e não acreditaram. Então, Laura as levou na biblioteca e mostrou o livro.

Na aula seguinte, elas falaram para Marcelo.

Ele falou:

- Estão vendo?! Falei que eu tinha razão.

Elas concordaram e ficaram lendo o livro para saber mais sobre as princesas.

Marina O. Izaac, aluna do 6º ano do Colégio Cotiguara. Presidente Prudente - SP

- Leia para mim papai.

O pai então abriu o livro e começou a ler

- Eu sou uma princesa linda, delicada e cheirosa, mas nem por isso deixo de

soltar pum.

- Ja descobri o mistério !!! As princesas soltam pum sim.

Marina P. Carvalho Pereira, 6 anos. São Paulo.

- Vamos ler agora os segredos da Cinderela.

O pai começou a ler para a filha:

- A Cinderela era uma princesa muito educada, mas às vezes ela cometia alguns deslizes. Uma vez, no chá das 5, Cinderela estava com um problema intestinal e acabou soltando um pum do lado de sua sogra. E todos da mesa olharam para ela, que ficou envergonhada. Ela tentou disfarçar, mas não deu e apenas se desculpou.

- Nossa, pai! - disse Laura.

- Então, minha filha, até as princesas cometem esses deslizes. Isso é normal!

E Laura ficou feliz por saber que até as princesas soltam pum.

Matheus Ferreira de Toledo, aluno do 6º ano do Colégio Cotiguara. Presidente Prudente - SP

(...) - Nossa Pai! Como você tem esse livro?

Novamente o pai levou o dedo à boca e disse:

- Silêncio.

Então, ela se sentou na mesinha e começou a ler. Algumas partes ela ria, outras chorava...

Quando terminou de ler, saiu correndo pelo corredor, abriu a porta do quarto dos seus pais com tudo e gritou:

- Princesas são comuns! Elas soltam pum!

Toda sorridente, saiu andando e pulando. Não dormiu a noite inteira e, no outro dia de manhã, chegou na escola e disse:

- Eu já sei.... Princesas soltam pum, sim.

Morgana Villas Boas Schiftan, 12 anos.

No livro que o pai leu para Laura, dizia a verdadeira história das princesas:

A Bela Adormecida quase matou o príncipe. Ao beijá-la, ela disse acordando de seu sono de mais de cem anos.

- Oiiiii (soltando um bafo morno para matar dragão).

Cinderela, de tanto correr sem os sapatinhos de cristal, ficou com o pé cheio de calos, frieira e chulé. Rapunzel, de tanto fazer tranças em seus longos cabelos, ficou com nó em todos os fios. Branca de Neve, de tanto comer maçãs passou a média de peso.

Ao acabar o livro o pai perguntou:

- Filha a história responde sua pergunta?

E Laura respondeu:

- Sim!!! Princesas têm bafo, calo, frieira, chulé, nó na cabeleira, passam a média de peso, mas não soltam pum!

Fim.

Rafaela Paschoalin Nigro, 11 anos. São Paulo.

A menina fingiu não estar surpresa. Só fingiu e tentou se conter, fazendo apenas o que o pai lhe pedira.

O homem começou a folhear as páginas do livro antigo e, a cada página, dava uma soprada de leve, com o objetivo de entender o que o livro informava.

Depois de um certo tempo folheando o livro, arregalou os olhos e pediu a filha para que se aproximasse da cadeira em que estava, ao lado do abajur empoeirado. O pai olhou para a filha com cara de misterioso e disse:

- Filhinha, encontrei uma coisa.

- E o que você encontrou, pai?

Naquela parte do livro, estava escrito no topo da página "Costumes estranhos", mostrando os costumes mais banais das princesas da época.

- Por enquanto não achei nada sobre os puns das princesas, mas aqui tem outras curiosidades que podem te interessar.

Enquanto o pai corria os olhos pela página rapidamente, a filha ia lentamente lendo os títulos de cada parte daquele capítulo, encontrava algo do tipo: "Quem disse que as princesas não enfiam o dedo no nariz?" ou "Quem disse que as princesas não coçavam a bunda?", mas nada de mais.

- Pai, eu estava pensando em procurar sobre se as princesas soltam pum. Está sendo muito complicado... Que tal se a gente ZzZzZzZzZ...

Ao mesmo tempo que a menina sussurrava no ouvido do pai, os olhos do mesmo ficavam cada vez mais esbugalhados, com um certo desespero.

- Você tem certeza, filha?

- Sim, pai.

- Mas filha, que tal passarmos no shopping agora, hein?

Ao ouvir a frase, a filha se esqueceu completamente do assunto que lhe intrigara a minutos atrás.

- Vá na frente, filha. Vou arrumar os meus livros e logo estarei no carro.

Enquanto a filha saía do escritório, o pai acenava com um sorriso um tanto falso no rosto. Ao ver que já estava sozinho, perguntou a si mesmo:

“Ainda bem que inventei esta desculpa do shopping... Como é que eu ia explicar de onde vieram os bebês?”

Renan Nakamura Lopes da Silva, 12 anos.

- Todas as princesas têm um diário, onde elas escrevem tudo o que acontece com elas. Esse livro secreto que está em minhas mãos foi o diário da princesa Lili.

A filha, sem entender direito quem era a princesa Lili, coçou a cabeça e disse:

- Quem era a princesa Lili?

Um sorriso se formou nos lábios do pai de Laura. Ele chamou a filha para perto de si. Sentaram bem pertinho um do outro. Ele colocou o livro sobre uma mesa, e com as mãos limpou o que estava sobre a capa. E disse para Laura:

- Filha, a princesa Lili foi a minha ta-ta-ta-tataravó.

Laura ficou surpresa com essa revelação e disse:

- Verdade papai? A sua ta-ta-ta-tataravó era uma princesa?

- Era sim, minha filha.

- Aqui nesse livro ela conta tudo o que aconteceu com ela. Tem até uma história sobre o pum, você quer ouvir?

- Quero sim, papai...

Então o pai de Laura começou a folhear o diário, procurando a parte referente ao assunto. Depois de achar, ele leu a história.

“Há muito tempo, existia um rei chamado Pedro. Ele morava num lindo castelo, cheio de escadas, quartos e passagens secretas.

Pedro era um rei justo, muito severo, mas também muito bom com seus súditos. Ele vivia no castelo com sua filha, a princesa Lili. O rei gostava muito de dar festas em seu palácio e chamava toda a realeza, os nobres do seu reino. Certa vez, Pedro estava oferecendo uma festa em seu castelo a um amigo distante. A festa estava animada com músicas, muitas bebidas, comidas, todos dançavam alegres. Mas, quando a pequena princesa Lili sentou-se ao lado do seu pai, sem querer ela soltou um pum. A música parou e todos olharam para a princesa, não acreditando naquilo que tinha acontecido. Vários sussurros começaram a surgir no salão.

- Nossa, a princesa soltou um pum. Princesas fazem isso?

O rei, percebendo que todos estavam olhando para a filha, e que todos comentavam a respeito, se levantou e disse:

- Meus amigos, eu, o rei Pedro, acabo de fazer um decreto.

Todos no salão ficaram em silêncio. Então o rei continuou.

- A partir de hoje todas as princesas podem soltar pum, não só as princesas, mas todos da realeza.

Como o rei Pedro era um homem sábio, ninguém falou nada, e a festa recomeçou...”

O pai de Laura fechou o livro e falou para ela:

- Essa é a história da princesa Lili.

Laura ficou um pouco confusa e perguntou para seu pai:

- Verdade essa história? Então as princesas soltam pum?

O pai de Laura fez que sim com a cabeça, e perguntou:

- Filha, você solta pum?

Laura ficou sem jeito, com vergonha, mas respondeu para seu pai.

- Sim papai, eu solto pum.

- Filha, não precisa ter vergonha. Vou te contar um segredo: como a minha ta-ta-ta-tataravó era uma princesa, sabia que você também é uma princesa?

- Então é tudo verdade que as princesas soltam pum...

Laura deu um abraço e um beijo em seu pai e disse:

- Então eu sou uma princesa?

- Isso Laura, você é uma princesa.

- Como eu sou uma princesa, e também solto pum, isso quer dizer que realmente as princesas soltam pum.

Laura deu outro beijo em seu pai, e saiu da biblioteca cantando e pulando.

Então o pai de Laura, com o livro entre as mãos, falou para si mesmo:

- Isso, minha pequena princesa Laura, as princesas soltam pum.

Fim.

Rogério Silva.

E lá estava escrito:

- É óbvio que as princesas soltam pum, pois todo o mundo solta pum!

Quando acabou esta frase, Laura caiu para trás e disse:

- Marcelo tinha toda razão.

E saiu da biblioteca correndo para a casa gritando. Até que o pai disse:

- Ela bebeu?

Fim.

Samuel Cerqueira Guterman, 8 anos. São Paulo.

- Leia esse capítulo ultrassecreto e vai descobrir a verdade:

"Era uma manhã florida de sol na Princesolândia, no castelo oficial das princesas famosas (Cinderela, Branca de Neve, Bela, etc.) e o cheiro de perfume enchia os ambientes. De repente, Cinderela gritou:

- Não aguento mais... vou ter que ir na sala das necessidades!

As outras princesas ficaram vermelhas de vergonha. É assim que elas chamavam o banheiro, um lugar não muito comentado na realeza e um ambiente não tão cheiroso...

Laura olhou para o pai um pouco decepcionada, mas depois sorriu e exclamou:

- Bom, agora que sei que a Cinderela solta pum como todos nós, até eu tenho chance de ser princesa um dia, né pai?

Os dois riram muito e guardaram o livro secreto para futuras consultas.

Silvia Zauder.

- Este é o livro secreto das princesas. Ele conta toda a história e a vida delas.

- Mas, pai, onde você arrumou esse livro?

- Filha, esse livro tem uma grande história. Ele já passou pelas mãos de várias pessoas e há seis meses veio parar na minha mão.

- E como foi parar na sua mão? - disse Laura, surpresa.

- Todo mundo sabe que eu adoro ler. Um dia, eu acordei e fui ver as correspondências e este livro estava lá no meio.

- Mas, pai, esse livro fala se as princesas soltam pum?

- Filha, eu ainda não li o livro inteiro, mas parei em uma parte que fala que ela teve uma forte dor de barriga! Vou dar para você ler.

Laura começou a ler e, de repente, gritou:

- Papai! Papai! Vem aqui no meu quarto.

O pai foi no quarto e Laura disse:

- Pai, olha o que está escrito nesta parte do livro:

“A princesa foi a um jantar na casa da família real e, no outro dia, acordou com uma tremenda dor de barriga. Ficou no banheiro o dia inteiro.

Sua mãe, a rainha, entrou no banheiro e disse:

- Mas que cheiro horrível! Quem foi ao banheiro?

- Fui eu, mãe. Estou soltando pum sem parar. Chame o doutor Keisson - disse a princesa.”

- Nossa, filha! Leve o livro amanhã para a escola e mostre para os seus amigos e para a professora - disse o pai para Laura.

No dia seguinte, Laura levou o livro para a escola e todos ficaram impressionados. Até a professora, que disse:

- Queridos, todo mundo solta pum! Isso é normal! Não é só porque ela é uma princesa e rica que ela não vai soltar pum!

E assim foi resolvida a história.

Vitória Garcia Ferron, aluna do 6º ano do Colégio Cotiguara. Presidente Prudente - SP

(*O Estadinho fez algumas correções gramaticais, mas preservou o conteúdo original das histórias.)