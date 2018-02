Leitor do Estado vai ser jurado em Gramado Continuam abertas, até o dia 25 de julho, as inscrições para o Concurso Cultural que novamente vai escolher um assinante do Estado para integrar o corpo de jurados do chamado "júri popular" do 39.º Festival de Cinema de Gramado, que vai ocorrer entre os dias 5 e 13 de agosto na cidade localizada na serra gaúcha. O Estado é, de novo, o único jornal de São Paulo que terá leitor na comissão julgadora.