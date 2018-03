'Leite Derramado' é o título do novo livro de Chico Buarque

Muito suspense sempre cerca a publicação dos romances de Chico Buarque. Ele, que é um dos maiores nomes da música brasileira, consegue a cada obra sedimentar sua posição de destaque também no reino da literatura. O editor da Companhia das Letras, Luiz Schwarcz, em visita à redação do Estado e do portal estadao.com.br, revelou o título do novo romance: Leite Derramado. O livro, que envolve a história de uma família, deverá chegar às livrarias no dia 28 de março, um sábado. Com seu último romance, Budapeste, Chico conquistou o Prêmio Jabuti de melhor livro de 2003, ano de sua publicação. Escreveu ainda Benjamin (1995) e Estorvo (1991), também premiado com o Jabuti de melhor romance.