Leis de Nuremberg são expostas pela 1ª vez ao público em Washington

Os documentos, que serviram como prova contra o Governo nazista nos julgamentos do Tribunal de Nuremberg após a Segunda Guerra Mundial, estipulavam que nenhum judeu podia ser considerado alemão e não podia, portanto, trabalhar legalmente no país nem se relacionar com seus cidadãos.

Os Arquivos Nacionais, que contam com milhões de documentos relacionados ao Terceiro Reich, ao Holocausto judeu e aos julgamentos de Nuremberg, abrigam as famosas leis desde agosto de 2010.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Até então essas leis estavam na Biblioteca Huntington, em San Marino (Califórnia), para onde foram levadas, em 1945, pelo célebre general americano George S. Patton. O militar desobedeceu as ordens que exigiam manter em território alemão qualquer prova relacionada à perseguição dos judeus.

A negligência de Patton, que só seria descoberta em 1999, fez com que a acusação no Tribunal de Nuremberg utilizasse fotocópias dos documentos originais, que eram dados como desaparecidos ou destruídos.

Na exposição das leis, que vai até o dia 18 de outubro, estarão presentes familiares de Martin E. Dannenberg, o soldado americano que descobriu os documentos após a queda do regime nazista.