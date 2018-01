Leiloadas gravuras de Picasso por 3 milhões de euros Uma coleção de 82 gravuras de Pablo Picasso (1881-1973) foi leiloada hoje por quase 3 milhões de euros na casa Sotheby´s de Londres. A obra principal da coleção faz parte da série A Minotauromaquia (1935), e foi leiloada por cerca de 800 mil euros. O motivo central da gravura é o minotauro, figura mitológica com cabeça de touro e corpo humano, um motivo recorrente no trabalho do artista espanhol na década de 30, que foi interpretado pelos analistas como a representação de seu alter ego. Durante a época em que realizou esse trabalho, Picasso atravessava uma fase crítica na sua relação com Marie-Thérèse Walter. Ela é representada como uma figura feminina nua na gravura vendida, segundo os analistas. Na cena, tanto a figura de um touro quanto a de um cavalo estripado antecipam algumas das figuras de Guernica, que o artista pintaria dois anos depois. Outra litografia leiloada foi A Pomba, realizada por Picasso em 1949, que alcançou um preço de aproximadamente 110 mil euros. A litografia foi escolhida pelo poeta francês Louis Aragon como cartaz do Congresso da Paz realizado em Paris, em abril deste ano. Assim como o minotauro, a pomba era uma figura freqüente nas obras do artista. A coleção leiloada pela Sotheby´s incluiu outros trabalhos realizados por Picasso em diversos períodos de sua carreira, nos quais explorou diferentes técnicas, como destacou a casa de leilões. Entre elas figuram algumas de suas primeiras gravuras, realizadas em torno de 1905, outras da década de 20, com um estilo mais cubista, e litografias dos anos 40, além de retratos de sua ex-mulher Françoise Gilot.