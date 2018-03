Leiloada obra de Vieira da Silva O quadro Saint Fargeau, de Maria Helena Vieira da Silva (1908-1992), foi leiloado na noite de anteontem, em Paris, por US$ 2 milhões, conforme informação divulgada pela casa de leilões Tajan, constituindo o preço mais alto de uma obra vendida da pintora portuguesa. O quadro, pintado entre 1961 e 1965, período em que a artista morou na capital francesa, fazia parte de uma coleção particular do mecenas português Jorge de Brito. A obra já havia sido exposta em São Paulo, Nova York, Bruxelas, Lisboa, Madri e no Porto. Na mesma noite, a casa de leilões arrematou o quadro Candide, de Modigliani, por US$ 1,2 milhão. / EFE