Leilão vende livro da autora de Harry Potter por R$ 8 milhões

Um livro ilustrado sobre magia escrito à mão por J. K. Rowling, autora da série Harry Potter, foi arrematado pelo preço recorde de US$ 3,98 milhões (cerca de R$ 8 milhões) em um leilão em Londres na quinta-feira, superando 40 vezes seu preço estimado. A expectativa era que Os Contos de Beedle, o Bardo chegasse a até 102 mil dólares no leilão da Sotheby's. O comprador pertence à galeria londrina Hazlitt, Gooden and Fox, disse a casa de leilões. Toda a renda da venda será revertida para a entidade The Children's Voice, co-fundada por Rowling em 2005 para ajudar crianças de toda a Europa. "Estou espantada e felicíssima. Isso vai significar tanto para crianças que precisam desesperadamente de ajuda. Significa que o Natal chegou mais cedo para mim", disse Rowling depois da venda. É o preço mais alto já obtido num leilão de um manuscrito literário moderno, o mais alto para uma obra de Rowling e o mais alto para um livro infantil. O especialista da Sotheby's Philip Errington comparou a magnitude da venda ao do manuscrito de "Alice no País das Maravilhas", há 80 anos. Os Contos de Beedle, o Bardo chegasse é um livro mencionado em Harry Potter e as Relíquias da Morte, o último da série. Um exemplar da obra é deixado pelo professor Albus Dumbledore para Hermione, amiga de Harry. Harry Potter e as Relíquias da Morte, lançado em julho deste ano, quebrou todos os recordes de venda. Os livros da série venderam mais de 350 milhões de exemplares no mundo inteiro, e foram traduzidos para 65 idiomas. "Os Contos de Beedle, o Bardo é na verdade uma destilação dos temas presentes nos livros sobre Harry Potter, e escrevê-lo foi um jeito maravilhoso de dizer adeus a um mundo que amei e em que vivi por 17 anos", escreveu Rowling no catálogo do leilão. Existem apenas sete cópias do livro, encadernado em couro marrom e decorado com prata e pedras. Seis foram dados a pessoas muito próximas aos livros. O sétimo foi o leiloado na quinta-feira.