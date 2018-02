Leilão vende fotos dos Beatles Uma série de fotografias inéditas do primeiro show dos Beatles nos EUA foi vendida em Nova York por mais de US$ 360 mil. O concerto ocorreu no Coliseu de Washington, em 11 de fevereiro de 1964, dois dias depois de a banda ter participado do show de Ed Sullivan. Mike Mitchell, que vivia na cidade, tinha 18 anos quando fotografou os Beatles a poucos metros de distância. Ele, inclusive, subiu ao palco para a coletiva de imprensa do grupo antes do show. As 50 imagens da série foram vendidas em leilão organizado pela Christie"s. Na ocasião, o conjunto chegou à cifra de US$ 361.938, quando sua estimativa era de US$ 100 mil.