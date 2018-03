Leilão oferece imagens inéditas de 90 fotógrafos Desde a década de 1980, a fotografia vem ampliando seu espaço no mercado - e hoje ela está forte até no sistema das artes, cada vez mais em bienais, cada vez mais valorizada internacionalmente. Na segunda-feira, a partir das 19 horas, os interessados em fotografia terão uma ótima oportunidade para adquirir imagens de um grupo ilustre de fotógrafos brasileiros. Será realizado no Bar Maddá (Rua Mourato Coelho, 1.286), na Vila Madalena, um leilão com trabalhos assinados tanto por fotógrafos já muito consagrados (nacional e internacionalmente), como German Lorca, Cristiano Mascaro, Maureen Bisiliat, Walter Firmo, Pedro Martinelli e Sebastião Salgado, como por criadores que vêm trilhando aos poucos suas carreiras, todos eles dos ramos da publicidade, do fotojornalismo e da foto de autor. Diferentes tendências, diferentes formatos, diferentes temas, preto-e-branco e colorido: tudo isso estará à disposição dos compradores a partir de preços mais acessíveis, dependendo do autor. O lance mínimo será de R$ 200. A cerimônia terá como os leiloeiros Marco Bianchi e Paulo Bonfá, do programa "Rock Gol", da MTV, mas contará com participações especiais da atriz Eva Wilma, das apresentadoras Maria Cândida e Adriana de Castro, da TV Record, e de Marina Person, também da MTV. As fotografias serão apresentadas pelo fotógrafo Iatã Cannabrava, que comentará cada um dos trabalhos para o público. "É uma oportunidade mesmo para o público e colecionadores porque muitos dos prints não são encontrados em galerias. São imagens exclusivas, doadas pelos fotógrafos, algumas ampliadas especialmente para a ocasião", diz o fotógrafo Juan Esteves, que também participa do leilão. Cada um dos 90 fotógrafos doou um trabalho para o evento. Como diz Esteves, muitas das obras fazem parte do acervo particular dos participantes e por isso algumas delas já estarão emolduradas porque saíram diretamente de exposições, como é o caso de trabalhos de JR Durán e Bob Wolfenson. Um destaque, claro, é um print da foto "Chaveiro", realizada em 1954 por German Lorca. Obra pertencente ao acervo do Museu de Arte Moderna de São Paulo, ela faz parte da história da fotografia brasileira, já que Lorca foi um dos integrantes do famoso Foto Cineclube Bandeirantes na década de 1940. Era o início da chamada fotografia de autor no Brasil, quando criadores começaram a explorar os temas, a geometria tirada do cotidiano - era o tempo da experimentação. Mas há muitos outros trabalhos interessantes no leilão - obras que têm até quase 3 metros de comprimento - e, vale dizer, feitos até 2006.