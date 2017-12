Leilão impressionista rende US$395 milhões em Nova York Os leilões de arte do outono norte-americano começaram bem na terça-feira, quando a casa Christie's obteve o segundo melhor resultado da história para arte impressionista e moderna. Os novos recordes marcados para obras de Matisse, Pissarro e Signac contribuíram para o total de 395 milhões de dólares obtido com o leilão. O receio de que a crise nos mercados imobiliário e de crédito levaria os grandes compradores a refrear seus gastos foi aliviado quando diversos compradores competiram acirradamente pela tela "L'Odalisque, Harmonie Bleue", de Matisse. A obra de 1937, que foi oferecida em leilão pela primeira vez, obteve o maior preço da noite -- 33,64 milhões de dólares, incluindo a comissão da casa --, quebrando o recorde anterior do artista -- 21,7 milhões de dólares -- e muito acima da estimativa máxima, que era de 20 milhões de dólares. O leiloeiro e presidente honorário da Christie's, Christopher Burge, disse que "o resultado foi extraordinário -- superou nossas maiores expectativas". Mais de 80 por cento das obras oferecidas encontraram compradores. Telas de Picasso foram responsáveis por três dos 10 preços mais altos do leilão, mas um nu que se esperava fosse vendido por mais de 10 milhões de dólares não encontrou comprador, segundo Burge. "Cabeça de mulher", um dos célebres retratos "Dora Maar" de Picasso, foi arrematado por 16,3 milhões de dólares, quase o dobro da estimativa máxima anterior. Os leilões continuam na quarta-feira na Sotheby's.