Leilão do Bem vai oferecer objetos de celebridades

Eles se proliferam em leilões que ganham espaço em São Paulo a partir de iniciativas como a da produtora Adriane Oliveira, 32 anos, que garimpa objetos capazes de despertar a visibilidade na mídia e o interesse do público. "Eu via nos sites que a Demi Moore leiloou um jantar e Charlize Theron doou um beijo."

O estudante Frederico Corazza, 18 anos, lembra de quando teve o primeiro contato com esse universo em sua faculdade, a Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM). Foi aparecer o par de chuteiras de seu ídolo, Kaká, e lá se foram suas economias. Corazza anunciou um lance tímido, entrou na briga e foi até o fim. Quando chegou a R$ 600, bateu o martelo e levou os calçados. "Ninguém tem igual, não existe pra comprar", diz. "Já me ofereceram R$ 4 mil, mas elas vão ficar guardadas."

O humorista Beto Hora, 46 anos, participa de leilões dos chamados objetos colecionáveis. "Gosto de pensar que guardo um pedaço da história." Entre as relíquias que decoram a casa, há um relógio de parede que pertenceu a Ruth Escobar, uma balança de ferro, um rádio, um telégrafo, um telefone francês, um violino e até uma máquina de dar choques. "Isso era coisa do Dops (a polícia política que atuou nos anos de ditadura no Brasil)." Até nas viagens internacionais, os leilões viraram atração para Hora. Em 2006, voltou de Rotemburgo (Alemanha) com uma espada à la Rei Artur.

