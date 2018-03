Leilão de sepultura acima de Marilyn Monroe fracassa

David Camel, um advogado da viúva Elsie Poncher que está vendendo a sepultura de seu marido em um cemitério de celebridades em Los Angeles, disse que ele está avaliando as outras propostas para encontrar uma que seja qualificada.

As propostas acabaram na segunda-feira, com o lance vencedor vindo do Japão. A pessoa não-identificada então desistiu, disse Camel.

Poncher está vendendo a cripta de seu marido, que morreu em 1986, para pagar a hipoteca de sua casa em Beverly Hills. Ela levaria os restos mortais do marido para uma outra cripta, onde ela seria enterrada.

A sepultura está localizada no cemitério Westwood Village Memorial Park, que é moradia para muitas celebridades como Dean Martin, James Coburn, Roy Orbison, Truman Capote, Natalie Wood, Carl Wilson, Minnie Riperton e a recentemente falecida Farrah Fawcett.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

(Reportagem de Alex Dobuzinskis)