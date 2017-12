Leilão de roupa de Superman bate recorde em Londres

A roupa de Superman usada pelo ator Christopher Reeve em Superman - O filme, rodado há quase 30 anos, em 1978, foi leiloada nesta quarta, em Londres, por € 12.500 (R$ 37,5 mil), informou a casa de leilões Bonhams. A venda superou as expectativas, já que a expectativa era de que a roupa - um collant azul com o famoso escudo do super-herói no peito, um cinto amarelo e uma sunga e um par de botas vermelhas - fosse vendida por entre € 7.500 e € 9.000 (R$ 12,5 mil e R$ 18 mil).