Leilão de pinturas da Alitalia arrecada mais de US$ 1 milhão

A companhia aérea estatal italiana disponibilizou as obras de arte -- algumas exibidas dentro de suas aeronaves -- depois de declarar falência em 2008.

A Alitalia foi relançada neste ano por um grupo de investidores italianos que comprou as melhores partes da empresa, enquanto que o restante está sendo liquidado.

Quadros de artistas futuristas como Giacomo Balla e Enrico Prampolini fazem parte das obras de arte vendidas, enquanto os trabalhos de artistas italianos como Francesco Lo Savio e Carla Accardi também tiveram sucesso considerável, disse a casa de leilões.

Conversas privadas estão em andamento para a venda de uma grande pintura de Gino Severini. Algumas peças atingiram preços quatro vezes maior que as estimativas de pré-venda.

"Mas a verdadeira surpresa foi o entusiasmo com que as obras de artistas menos conhecidos no catálogo foram recebidos, cujos resultados extraordinários são certamente influenciados, em parte, pelo desejo do público de comprar pelo menos uma lembrança da nossa companhia nacional", disse a Finarte Casa d'Aste.

A Alitalia começou a operar voos em 1947 e se tornou símbolo do poder econômico da Itália no período do pós-guerra, antes de enfrentar tempos difíceis.

(Reportagem de Deepa Babington)