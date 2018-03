Leilão de obras de Damien Hirst pode levantar US$ 130 milhões Um leilão de novos trabalhos do artista britânico Damien Hirst em setembro deve render mais de 65 milhões de libras (204 milhões de reais), anunciou na segunda-feira a casa Sotheby's. As estimativas para o leilão, que será realizado em 15 e 16 de setembro, variam de 15 a 20 mil libras até 8 a 12 milhões de libras. Uma das peças mais caras é "The Golden Calf" (o bezerro de ouro), um boi conservado em tanque de formol com sua cabeça coroada por um disco de ouro sólido e seus cascos e chifres feitos de ouro 12 quilates. Intitulado "Beautiful Inside My Head Forever" (belo em minha cabeça para sempre), o leilão vai incluir pinturas, armários e desenhos preparatórios. Quatro dos 223 lotes, com valor combinado de cerca de 2 milhões de libras, serão vendidos para fins beneficentes. O leilão coincide com o 20o aniversário da exposição Freeze em Londres, que lançou as carreiras de Hirst e alguns dos outros "Jovens Artistas Britânicos". Ao optar por oferecer seus trabalhos mais recentes em um leilão, em lugar do canal mais fechado das galerias e dos marchands, Hirst, segundo especialistas, está contestando a maneira como opera o mundo da arte contemporânea de alto valor. A galeria Gagosian, que trabalhou com Hirst antes, reagiu bem à decisão do artista de vender publicamente e confirmou que estará presente no leilão. "Na condição de galeria de Damien há anos, já nos acostumamos a esperar o inesperado", disse ela em comunicado à imprensa quando o leilão foi anunciado. "Ele certamente pode contar com nossa presença no leilão."