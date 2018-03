Leilão de joias bate recorde mundial de arrecadação; safira alcança US$18 mi

A casa de leilões Christie's disse que 346 itens foram arrematados na noite de terça-feira por um valor total de 147,2 milhões de francos suíços, superando os 116 milhões de euros do leilão da coleção da atriz Elizabeth Taylor há três anos.

Muitas joias à venda em Genebra eram da coleção de um colecionador saudita falecido, de acordo com especialistas.

A safira, com peso de 392,52 quilates e presa em um pingente de diamente, foi vendida pelo dobro do preço estimado antes do leilão, no qual colecionadores e comerciantes profissionais do Oriente Médio travaram uma dura batalha.

"Estamos extremamente orgulhosos de que a Belle Blue da Ásia tenha estabelecido um novo recorde mundial para qualquer safira vendida em leilão", disse Rahul Kadakia, chefe internacional do Departamento de Joias de Christie, em um comunicado nesta quarta-feira.

"O colecionador particular, sentado na sala, agora é o novo dono da safira mais valiosa do mundo", acrescentou, sem identificar o comprador.

O joalheiro de luxo londrino Laurance Graff, conhecido como "Rei dos Diamantes", comprou um par de brincos de diamante por 15,5 milhões de francos suíços, informou a Christie's.

(Por Stephanie Nebehay)