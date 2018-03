Leilão de itens de Michael Jackson é cancelado após acordo

Um grande leilão de objetos pertencentes ao astro pop Michael Jackson marcado para a próxima semana foi cancelado e os organizadores concordaram em devolver todos os itens para o cantor.

O leiloeiro Darren Julien disse à Reuters, na terça-feira, que o cancelamento do evento, que seria realizado entre 22 e 25 de abril, era resultado de um acordo com Jackson, que abriu um processo em março pedindo a devolução de certos objetos.

Uma exibição pública dos 1.400 lotes, aberta na terça-feira em Beverly Hills, continuará até o dia 25 de abril.

"O leilão não vai acontecer. Queríamos chegar a um acordo (com Michael Jackson) e obtivemos um hoje que é mutuamente aceitável e benéfico", afirmou Julien.

Ele disse que todos os itens - incluindo uma luva branca que possui um cristal, usada pelo cantor nas performances da música Billy Jean, e os portões do rancho Neverland, na Califórnia - seriam devolvidos para Michael Jackson quando a exibição for encerrada.

O porta-voz do cantor, Tohme R. Tohme, afirmou em um comunicado conjunto com Julien que os dois lados "estão satisfeitos" com o acordo e que ele "permite que Michael Jackson preserve a propriedade da Coleção Michael Jackson."

Julien assinou acordos com Tohme e removeu do leilão centenas de itens do rancho Neverland, que foi vendido pelo cantor. A expectativa era que o leilão arrecadasse cerca de 10 milhões de dólares.

O evento seria o maior leilão autorizado de itens associados ao Rei do Pop, que está virtualmente recluso desde a sua absolvição, em 2005, de acusações de molestar um garoto no rancho Neverland.

Mas, em 4 de março, a produtora de Tohme e Michael Jackson abriu um processo em Los Angeles buscando o retorno de certos itens. Embora um juiz da cidade tenha decidido neste mês que o leilão poderia ser realizado, ambos os lados continuaram negociando para encerrar a disputa.

Julien afirmou neste mês que gastou cerca de dois milhões de dólares preparando o leilão e a exibição. Ele não revelou quanto Michael Jackson concordou em pagar no acordo de terça-feira, mas acrescentou: "Estamos muito felizes. Estamos felizes porque ele está feliz."

O comunicado conjunto sugere que os itens terão um lar público e permanente no futuro, mas não deu mais detalhes.

"Houve tanto interesse de tantos fãs de Jackson que, em vez de colocar os itens nas mãos de colecionadores privados, o Dr. Tohme e a Casa de Leilões de Julien fizeram acordos que permitirão à coleção ser dividida e desfrutada pelos fãs de Jackson por muitos anos", informou a nota.

A exibição inclui o trono vermelho e dourado do cantor, sua limusine Rolls-Royce, trajes brilhantes, retratos, imagens do Peter Pan e brinquedos do rancho Neverland.

O cantor adotou a reclusão desde seu julgamento em 2005, mas em março anunciou uma série de 50 shows em Londres, começando em julho, e que tiveram seus ingressos esgotados em horas.