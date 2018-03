Leilão de Garbo surpreende Vestidos, chapéus e outros pertences de Greta Garbo superaram expectativas em um leilão organizado pelo espólio da atriz, na sexta-feira. Mais de 800 itens pessoais foram negociados, em um dia de apostas intensas que chegaram a dez vezes o valor esperado. Um vestido de veludo de 1930, cujo valor inicial era de US$ 1.200, saiu por US$ 13.750. Três quepes de couro usados por Garbo em um comercial, em 1924, foram de US$ 200 a US$ 15 mil. Um passaporte da atriz alcançou US$ 15 mil. Todo os itens pertenciam ao espólio de Garbo, que morreu em 1991, aos 84 anos, após se aposentar do cinema e da vida pública, em 1941. / REUTERS