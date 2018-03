Leilão de arte beneficiará fundação de Elton John para Aids

Artistas como Jim Hodges, Howard Hodgkin e Tracey Emin também serão representados na venda de arte contemporânea durante os leilões de outono da Sotheby's.

"Todos nós na Ejaf estamos muito agredecidos à Sotheby's e a todos os incríveis artistas que generosamente contribuíram com peças verdadeiramente especiais", disse Elton John em um comunicado.

A artista Cecily Brown doou "Don't Bring Me Down", um óleo sobre linho que tem arrecadação prevista de até 600 mil dólares.

A fundação Keith Haring contribuiu com uma obra sem título de 1981 retratando três homens sem camisa no estilo característico do artista pop, que morreu de Aids em 1990 aos 31 anos.

Estima-se que a serigrafia "Monkey Train", de Koons, será vendido por entre 40 mil dólares e 60 mil dólares, informou a Sothebys.

(Reportagem de Chris Michaud)