Leilão de arte arrecada US$40 mi para combate à Aids na África Colecionadores de arte contemporânea desembolsaram 42,6 milhões de dólares em um evento beneficente do Dia dos Namorados nos Estados Unidos, que contou com o roqueiro Bono e o artista britânico Damien Hirst. Lances animados e preços muito acima das estimativas marcaram o leilão "The (Red)", da Sotheby's, no qual todos os 83 trabalhos de arte doados encontraram compradores, com exceção de uma obra. O total de 42.585.300 dólares obtido superou até mesmo as expectativas mais altas, de 29 milhões de dólares. A Sotheby's disse que o leilão, em benefício da luta contra a Aids na África, foi um dos maiores eventos beneficentes da história. Os lucros do leilão serão revertidos ao Fundo Global das Nações Unidas para seu combate à Aids na África, e à marca "Red", criada por Bono, de produtos de grandes empresas, incluindo Apple, Gap, Microsoft e Hallmark, que já geraram 58 milhões de dólares para a luta contra a Aids. Bono disse que foi uma noite histórica e comentou: "Estou muitíssimo comovido, depois de ver pessoas morrendo por falta dos dois comprimidos diários ( necessários para tratar a Aids". Os artistas contemporâneos estão entre os principais beneficiários do boom do mercado de arte nos últimos dez anos, mas Bono disse: "Esta noite, eles são os heróis." Em seguida, ele cantou "All You Need Is Love" na sala de leilões lotada, acompanhado pelo público, numa cena surreal e inusitada para o mundo dos leilões. Entre o público presente estavam o empresário de rap Russell Simmons, a apresentadora de TV Martha Stewart, a rainha Noor da Jordânia, o roqueiro Michael Stipe e o tenista John McEnroe. Damien Hirst contribuiu sete obras para o leilão, incluindo "Where there's a will there's a way", uma escultura grande de armário de remédios contendo centenas de comprimidos anti-HIV feitos de metal. A obra foi vendida por 7,15 milhões de dólares. Cinco trabalhos de Hirst estiveram entre os dez vendidos por preços mais altos. A Sotheby's reduziu sua comissão e doou seus lucros ao fundo da ONU.