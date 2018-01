Leilão da Christie´s vende gravuras eróticas de Picasso A Christie´s de Londres vendeu hoje, em leilão, por mais de 900 mil euros, a primeira seleção das gravuras que integram a Suíte 347, de Pablo Picasso (1881-1973), a maioria de caráter erótico. A gravura que alcançou o maior preço foi Picasso, son oeuvre, et son public (Picasso, sua obra e seu público), que foi vendida a um comprador particular por cerca de 85 mil euros, um preço muito superior ao estimado, que oscilava entre 20 mil e 30 mil euros. A coleção, formada por 176 obras, é considerada pelos analistas da casa de leilões um maravilhoso diário pessoal do artista em sua maturidade, um período de enorme criatividade. Nas gravuras, uma mistura de confissão autobiográfica e fantasia, Picasso mostra suas experiências e seus mais íntimos desejos, numa tentativa de deixar a mais completa documentação de si mesmo e de sua imaginação transbordante, segundo os especialistas. Picasso criou as gravuras com quase 90 anos. E, perto da morte, recuperou a veia erótica da juventude. A série Rafael y La Fornarina, incluída na Suíte 347, reinventa e dramatiza as relações sexuais entre o pintor e sua modelo. Tudo sob o atento olhar do papa Julio II (1443-1513), que pode aparecer escondido atrás de uma cortina, sentado em seu trono ou em seu Penico. Às vezes um Michelangelo oculto sob o leito dos amantes é também testemunha das mais descaradas e picantes imagens sexuais da obra do artista, que apresenta um erotismo exibicionista que chega ao Contorcionismo. A contemplação é o tema recorrente ao longo da série: quando não é o espectador que contempla Picasso, é o artista que, exibindo diferentes identidades - artista, fauno, bufão e erotômano - assiste ao mundo que criou. Estas obras foram realizadas por Picasso entre março e outubro de 1968, quando, pela primeira vez em toda sua carreira, se dedicou exclusivamente, durante 204 dias, à arte da gravura.Para isso, contou com a ajuda dos irmãos Aldo e Piero Crommelynck, que tinham aberto uma oficina numa velha padaria, perto da casa de Picasso em Mougins, na França. Formados pelo respeitado gravador parisiense Roger Lacourière, os dois irmãos se esforçaram para estar à altura das exigências do criador espanhol, que, em muitos casos, eram um claro desafio às técnicas tradicionais do meio."Ninguém nunca sabe o que sairá, mas assim que o desenho começa, nasce uma história ou uma idéia. Passo horas e horas desenhando, observando as minhas criaturas e pensando nas loucuras que elas cometem. É a minha forma de escrever ficção", confessou o pintor e escultor a um de seus biógrafos. A Christie´s leiloou hoje 94% da primeira seleção desta série e a segunda estará à venda em 20 de setembro.