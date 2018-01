Leia trechos do livro 'A Irmã de Freud', de Goce Smilevski

"A dor esteve presente desde o início da minha vida. Como um silencioso gotejar de sangue de uma ferida oculta. Uma gota após a outra. Sofri muito durante a infância, não tanto pelas minhas doenças quanto por causa da minha mãe. Talvez eu também fosse o sofrimento da sua vida ou, então, o ponto em que todas as suas dores se encontravam e se separavam."

(...)

"Eu olhava para a rua, ou então para o reflexo do meu rosto no vidro, e repetia as palavras da minha mãe:

- Teria sido melhor se eu não tivesse parido você.

E só muito depois, quando já era tarde para tudo, entendi aquelas palavras: ao falá-las para mim, ao dirigí-las à minha existência, ela, na verdade, queria dizê-las para si mesma: 'Teria sido melhor se eu não tivesse nascido'.”

(...)

"Todo domingo, mamãe e papai, com Anna, Rosa, Marie, Pauline e Alexander, iam dar um passeio no Prater. Sigmund ficava em casa comigo com a desculpa de que precisava estudar. Assim que ficávamos a sós, ele abandonava o livro e íamos para a cama que eu dividia à noite com Pauline, cobertos pelo lençol que segurávamos com os dedos um palmo acima da cabeça. Desse modo, uma magia qualquer fazia com que nos sentíssemos uma única entidade: naquela proximidade que eu queria que durasse para sempre, e mais ainda, naquela nossa inspiração e expiração em uníssono enquanto estávamos deitados sob o céu branco do lençol, Sigmund me falava das maravilhas da natureza, da eternidade e da morte das estrelas, da imprevisibilidade dos vulcões, das ondas que erodem a terra firme, dos ventos que podem acariciar, mas também matar, e eu me sentia enfeitiçada pelas suas palavras, pela sua respiração, pelo contato dos nossos corpos que jaziam um ao lado do outro."

(...)

"- Então, conseguiu os vistos de saída da Áustria? - perguntei ao meu irmão.

- Sim, consegui - respondeu.

- Você dizia que não havia necessidade de fugir,

- De fato, não estamos fugindo, é apenas uma partida temporária.

- E quando vão embora?

- Eu, Martha e Anna, no início de junho.

- E nós? - érguntei. Meu irmão ficou em silêncio. - Quando eu, Pauline, Marie e Rosa vamos partir?

- Vocês não irão.

- Não?

- Não é necessário - afirmou. - Não é porque corri atrás de um visto que estou indo embora, mas porque alguns amigos diplomatas ingleses e franceses insistiram para que me dessem o visto de saída.

(...)

- Permitiram que eu fizesse uma lista de entes queridos que poderiam ir embora da Áustria comigo - disse ele.

- E, em momento algum, você pensou em incluir os nossos nomes.

- Em momento algum. Trata-se de uma situação temporária. Voltaremos logo.

- Mesmo que voltem, nós não estaremos mais aqui - retruquei."

(...)

"Certa manhã, alguns soldados afixaram listas nas paredes dos edifícios da nossa rua com anotações de tudo o que nos era permitido levar e a ordem para que estivéssemos prontaos no dia 29 de junho de 1942, às seis da manhã, na parada de trem na extremidade do bairro."