Leia trechos de 'Onde a Lua Não Está', de Nathan Filer O escritor britânico Nathan Filer, que é também enfermeiro com experiência em hospital psiquiátrico, estreia na literatura com Onde a Lua Não Está, romance recém-premiado com o Costa Book Awards. O livro é narrado por Matthew, um garoto de 19 anos, esquizofrênico, que tem de lidar com a culpa pela morte do irmão portador de síndrome de Down. Confira trechos: