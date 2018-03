Leia trechos de obras de Manuel Bandeira e Edna O'Brien

Existe uma fotografia da minha mãe ainda muito jovem, com vestido branco, de pé ao lado da mãe dela, sentada ao ar livre, numa cadeira de cozinha, em frente a um pequeno bosque de pinheiros. A mãe dela tem uma expressão grave, os dedos nodosos firmemente cruzados, como se estivesse rezando. Apesar da beleza virginal do vestido branco e da postura obediente, minha mãe já ouvira o chamado sensual do mundo lá fora - e vira a imagem de um navio branco muito ao longe no mar. Seus olhos são assustadoramente doces e belos.

Leia trechos de Crônicas Inéditas 2, de Manuel Bandeira, editora Cosac Naify

A poesia no Brasil começa com as produções dos catequistas da Companhia de Jesus, autos e poemas avulsos, todos de intenção edificante. A tardia coleta dessas nossas "primeiras letras" fez atribuir quase tudo a JOSÉ DE ANCHIETA (1534-97), de todos os padres o mais dotado de sensibilidade poética. E "será possível deslindar, com absoluta certeza, se o conteúdo dos cadernos de Anchieta é exclusivamente seu"?

Apresentação da poesia brasileira (Manuel Bandeira) Cosac Naify

Oscarina representa a estreia em livro do sr. Marques Rebelo. Mas o jovem escritor já era conhecido, e bem cortado, através de contos publicados em revista: esta mesma Oscarina aparecera anteriormente, creio que há uns quatro anos, na Feira Literária; é, portanto, dos primeiros trabalhos do sr. Marques Rebelo, obra talvez dos vinte anos; não obstante, excelente e revelando de pronto o romancista que há nele. Mário de Andrade, no Diário Nacional, Ribeiro Couto, na revista portuguesa Descobrimento, e outros críticos muitos entendidos na matéria filiaram logo o sr. Marques Rebelo na linhagem dos nossos mestres mais admiráveis da novela carioca: Manuel Antônio de Almeida, Machado de Assis, Lima Barreto.