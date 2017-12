Leia trecho do livro que inspirou a peça 'Arrufos'

A obra da historiadora Mary del Priore foi o ponto de partida para o texto criado coletivamente pelo Grupo XIX de Teatro para sua peça Arrufos, que estréia neste sábado, 16. Leia trecho do livro de Mary del Priore sobre a história do amor no Brasil: Veja também: Grupo XIX de Teatro apresenta peça 'Arrufos' na Vila Maria Zélia Galeria de fotos do ensaio da peça 'Arrufos' "Pois mesmo correndo riscos, convidamos todos a olhar um pouco pelo retrovisor da História para, por meio dos mais variados documentos, extrair ecos desses suspiros, transportes, chamas, doçuras, ternuras, por vezes, tempestades e ódios que traduzam a ligação visceral a uma pessoa. Que expliquem a irremediável necessidade que se tem de alguém. Convidamos a percorrer a história desse sentimento que, como diz o poeta, pode ser tão violento, tão terno, tão desesperado, verdadeiro, belo, e depois, tão pisado, tão machucado e esquecido. Histórias desse amor para sempre e, também, histórias de amor para nunca mais." (Mary del Priore, em História do Amor no Brasil)