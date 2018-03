Leia trecho do livro ´O Legado da Perda´, de Kiran Desai

Veja trecho do livro O Legado da Perda, de Kiran Desai, escritora indiana que participa da 5.ª edição da Festa Literária Internacional de Parati. Trecho de O Legado da Perda: O casal se conhecera num parque público em Délhi. A sra. Mistry, então estudante universitária, saída do dormitório das moças para ir estudar e secar o cabelo à sombra e quietude de uma árvore nim à qual a governante autorizava as meninas a ir. O sr. Mistry tinha vindo praticar corrida, já na força aérea, forte e alto, com um bigode aparado, e o corredor achou aquela estudante tão inacreditavelmente bonita, com uma expressão meio sem-vergonha, meio doce, que parou para olhar. Conheceram-se nesse trecho gramado, vacas atreladas a enormes cortadores de grama enferrujados podando para lá e para cá diante de uma tumba mughal caindo aos pedaços. Em menos de um ano, no fresco centro do fundo da tumba, luz dourada indireta a passar de alcova para silenciosa alcova, ainda mais penumbrosa, mais perfumosa por atravessar os painéis entalhados, cada um moldando a luz no chão em diferentes padrões, flores, estrelas, o sr. Mistry fez a proposta. Ela pensou depressa. Aquele romance tinha lhe permitido escapar da tristeza do passado e do tédio de sua atual vida de garota. Chega um tempo em que todo mundo quer ser adulto, e ela disse sim.