Leia trecho de 'Sangue nas Veias', novo romance de Tom Wolfe

"Nestor ficou olhando para ele mais um pouco. Conversar com aquele repórter de cara de bebê só podia dar encrenca para ele, a não ser que algum tenente, capitão, ou subchefe autorizasse. Por outro lado, ele conversara com o cara havia 24 horas, e fora autorizado... além disso, enquanto conversava com a imprensa, ele existia. Não era assim? Enquanto conversasse com a imprensa, ele estava... em algum lugar. De acordo? Enquanto aparecesse na imprensa, ele pertencia a este mundo."

(...)

"Os dois negros reagiram como sempre reagiam os pés de chinelo daquele que era o elo mais baixo na cadeia de drogas, o vendedor de bairro: Se nos mexermos, eles acharão que temos algo a esconder. Só precisamos ficar frios. O magricela se recostou levemente na cadeira, olhando o tempo todo para o sargento, que estava bem diante deles, a menos de um metro. O grandalhão continuou encostado na parede da frente. Havia uma janela gradeada entre ele e a porta da casa."