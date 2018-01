Leia trecho de 'Jackie Editora', de Greg Lawrence "Na Doubleday, mesmo depois de se tornar editora sênior, Jackie perdeu mais batalhas do que venceu no corredor polonês do editorial e do marketing. Ao longo de sua carreira, foram incontáveis os livros que propôs sem que conseguisse o necessário apoio. Ela nunca teve total liberdade na escolha dos livros, embora fosse eventualmente afagada pelos donos do poder, que se davam conta do considerável trunfo que ela representava para a empresa, e não queriam correr o risco de perdê-la. Em certos projetos seus, eles simplesmente aquiesciam para continuar nas suas graças.