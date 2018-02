Leia trecho de 'A Grande Mentira', de José María Martínez Selva A seguir, trecho do livro A Grande Mentira, do psicólogo espanhol José María Martínez Selva, publicado pela editora Perspectiva, em que ele comenta o caso do escritor alemão Günter Gras, que assumiu ter sido da SS-Waffen nazista durante a Segunda Guerra: