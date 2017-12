Leia trecho da peça <i>O Púcaro Búlgaro</i> Trecho da peça O Púcaro Búlgaro, criada a partir do romance homônimo de Campos de Carvalho. O Papa Gregório XIII Em 1585 o papa Gregório XIII decidiu que o dia seguinte a 4 de outubro de 1582 passaria a ser 15 de outubro de 1582 - parece que para acertar um calendário qualquer. O Que Não Existe - (Sua voz era sumida e mais parecia uma respiração.) Pois bem, os avós dos meus avós, digamos assim, nasceram... Os Avós Dos Avós - Nasceram exatamente entre 5 e 14 daquele ano - o que significa simplesmente que não nasceram coisa nenhuma e nada têm a ver com a história do mundo. O Que Não Existe - Eu até que, antes de descobrir esse fato, era um halterofilista razoável, com várias medalhas no peito e um sexto lugar numa competição internacional. Quando descobri que não existia, perdi todo o interesse de existir, fui definhando, e aqui estou reduzido a esta coisa inexistente que o sr. vê ou que não vê. Desculpe se estou lhe tomando algum espaço. Hilário - Eu estava sinceramente penalizado. Lamento muito a sua inexistência. O Que Não Existe - E mais: não posso sequer morrer, porque não existo - e isto está me criando um problema bastante desagradável. O sr. já imaginou o que é não existir e ao mesmo tempo não poder deixar de existir? Hilário - Fiz que não fazia a mínima idéia. E depois: e em que lhe posso ser útil? O Que Não Existe - Li seu anúncio e decidi que o melhor ainda seria eu ir para a Bulgária. Se é que Bulgária é mesmo nome de lugar e não uma maneira de expedir alguma coisa: expedição à Bulgária, como quem diz à francesa, ou à inglesa, ou simplesmente à milanesa. Hilário - As duas coisas - pensei comigo. Apenas... O Que Não Existe - Apenas... Hilário - Apenas, dada a pouca probabilidade de que a Bulgária exista, parece-me uma temeridade levar para descobri-la alguém que fora de qualquer dúvida não existe. Não sei se fui bastante claro. O Que Não Existe - O homem olhava com um olhar de profunda decepção - esta, se não existente, pelo menos bastante visível. Hilário - O sr. já calculou o que seja chegar a (***)um lugar inexistente com uma criatura que não existe? O Que Não Existe - Pouca esperança, então? - e a voz do inexistente era quase inexistente. Hilário - Prefiro ser franco e dizer que ela não existe. E soprei-o em direção a porta.