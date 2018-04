Leia poemas do livro Lar, de Armando Freitas Filho

Armando Freitas Filho afirma sem esconder a tristeza: a descoberta mais importante para o homem é a de que o tempo passa, trazendo a inevitável destruição das coisas. Não dá para se iludir com outra verdade. Por isso sua poesia não perde o signo da urgência. Segundo o poeta carioca, de 69 anos, Lar, - assim, com vírgula -, reunião de poemas escritos entre 2004 e 2009, é o seu livro de maior intensidade. É intenso, por carregar a certeza de que tudo vai acabar. Em breve.

Lar, (Companhia das Letras, 136 págs., R$ 34) é o apogeu de uma mudança na poética de Armando Freitas Filho iniciada nos anos 1970. Naquele momento, explica a crítica literária Viviana Bosi no prefácio de Máquina de Escrever (2003), o seu estilo foi do elemento espacial para o temporal, do social para o subjetivo. A entrega apaixonada aos dramas pessoais perdeu o pudor.

Dividida em três seções - Primeira Série, Formação e Numeral -, a nova coletânea tem forte tom autobiográfico, mas não pode ser vista como a carteira de identidade de um poeta. Ela apresenta a reflexão de um homem perplexo com as marcas deixadas pelo tempo em seu corpo e espírito. Leia a seguir a entrevista do poeta ao Estado.

Segundo o crítico Sebastião Uchoa Leite, títulos de livros funcionam sempre como “índices”. O que significa a vírgula de Lar,?

Quem pensou nisso foi Sergio Liuzzi, o capista, que me apresentou o título com a vírgula. Fiquei espantado com a invenção, uma vez que ele não conhecia o livro. Ele até me perguntou se pode vir alguma coisa depois da vírgula. Sempre pode, respondi, como o aposto “doce lar”. Lar, é um livro da memória - universo cheio de vírgulas, de interrupções. A vírgula é a tradução visual de coisas interrompidas, ditas como a memória sabe fazer, por meio de surtos. A poesia se presta a esse tipo de apreensão. Até mais do que a prosa, com o seu fio contínuo.

Ao percorrer as três seções do seu livro - Primeira Série, Formação e Numeral -, nota-se que o eu lírico sofre transformações intensas. Por que fazer essa divisão?

O livro foi pensado assim. A primeira parte é iniciática, com as lembranças mais antigas. Falo das primeiras experiências com Deus e o sexo, da dificuldade de pertencer a uma família católica. É uma recuperação cheia de lacunas, ou vírgulas, daquele ambiente primeiro. Quando a gente escreve, isso já não é uma confissão, é ficção. Quando a gente escreve, não é um, é alguns ou é nenhuns.

Em Formação surge um poeta que lida com o peso das descobertas da juventude e busca se livrar da dependência, muitas vezes opressiva, dos pais. Existe aqui um incômodo maior?

Eu sou filho único. A luta amorosa com os pais é importante na minha biografia. O filho único tem um estigma. Não pode errar. Abel teve direito a Caim. Já o filho único não tem nem direito a um irmão ruim. Está sempre sozinho. Tem que cuidar dos pais quando chega a velhice, como fiz, sem um banco de reservas. Em Formação, há essa luta afetiva, com um traço sexual, entre o filho e os pais. Em Primeira Série, a escrita é camerística, em tom baixo. Em Formação, a voz se eleva, em caixa alta, e deblatera contra as prisões religiosa e sexual. Há poemas duros e custosos, como Gravador, que tem um duplo sentido. Ao contar a história de um gravador, falo sobre como se grava a dor numa pessoa. Certa vez, o (crítico literário) Antonio Candido me escreveu uma carta dizendo que minha poesia tem uma grande germinação de significados, resultado do duplo sentido. De fato, antes do Candido, não tinha dado conta dessa mania que ele configurou como estilo.

Numeral é a última seção de Lar, e a continuação de Numeral/Nominal, que abre Máquina de Escrever, livro que reuniu sua produção até 2003. Ela apresenta a problemática experiência de um homem caminhando para o fim?

Numeral é bem complexo. “Uma invenção diabólica”, segundo (a ensaísta) Heloísa Buarque de Hollanda. Em junho de 1999, comecei essa série numérica de poemas que vai acabar ou por tédio ou por morte. As poesias dessa seção de Lar, são especulativas. A voz se cala, pois expressa a reflexão sobre a morte. Contar é se cortar no gume de cada dia. Não à toa, no calendário, você arranca os dias.

Lar, possui um tom autobiográfico inegável. Ele é a sua carteira de identidade? Ou é uma investigação dos efeitos que o contato com os outros produz na sua existência?

Sem dúvida, é uma investigação. Você me deu a definição exata do livro. Uma carteira de identidade é plana demais, presa ao tempo, velha.

O tema mais recorrente de Lar, é a consciência sobre a passagem destrutiva do tempo. Essa é a descoberta mais importante para o homem?

Se não é a descoberta mais importante para muitas pessoas, deveria ser - estamos nos desfazendo. Vou completar 70 anos e a gente sente a decadência. As coisas que tocamos são marcadas pelo desgaste, que é a perda. Quando me convidaram a escrever sobre minha palavra preferida para o Dicionário Amoroso da Língua Portuguesa (2009), coletânea de autores de língua portuguesa, escolhi morte. O nosso corpo exibe a marca do tempo passando. É muito triste falar disso, mas é uma verdade ineludível.

No poema Castigo, aparece um sujeito que não sabe “a hora certa de apagar a luz/ de cair na cama e no sono”. Nele você cita um verso de Consoada, do Manuel Bandeira - “Com cada coisa em seu lugar.” Percebe-se a vontade de paz para uma consciência que fica cada vez mais insuportável, na medida em que se torna abrangente. A poesia pode ajudar na pacificação desse espírito atormentado?

A palavra insuportável cabe muito bem em Lar, e tem importância grande na minha escrita. Encontro o que não suporto, e vou até onde dá. A poesia pode tentar, mas não pacifica. Uma tecnologia de ponta da linguagem, ela exacerba, em vez de colocar cada coisa em seu lugar. É como a verruma que abre um furo na madeira. Temos essa vontade de paz, mas não somos capazes.

O poema Antiquário diz que “O acervo de uma vida se dispersará/ depois que ela parar”. Não existe nada que seja permanente?

Antiquário é o poema de Lar, que mais me toca. Eu vou responder com a ajuda da poesia Resíduo, de Drummond. “De tudo fica um pouco.”

Três poemas de Lar,:

Escrevo nas costas da mãe

conspurcada pelo amor

nas costas dos tios empertigados

pela indiferença e sarcasmo

na cara dos primos exemplares

reescrevo, corrijo, fazendo

pressão com o lápis rombudo

para marcar minha dissidência

na família programada, mas

sob os olhos sérios do pai

que me desencurva, e apoia

mesmo desconfiado

em palavra explícita para

não frisar demais sua intenção

seu ódio difuso que também

me atinge em forte trans

fusão, consigo, comigo mesmo

até alcançar a malvada consciência. (Poema Escrevo Nas Costas da Mãe, extraído da seção Primeira Série)

Mil folhas. Mesmo em algumas das mais

passadas, um pouco do sabor, um risco

de doçura e amargo, é remanescente.

Anamnésia construída pelo fato

e pela imaginação: vai do anátema

ao enaltecimento, expressos em alta voz

até ao murmúrio cifrado no coração.

O acervo de uma vida se dispersará

depois de ela parar: alguma coisa

aqui, nesta casa, para lembrar quem se foi

fica, sem roubo nem degradação, sobrando.

O resto, espalhado na desordem dos arquivos

dos sebos e brechós, nós defeitos

na mudança para lugar nenhum

perdido no limbo, reciclável em outro corpo

e destino, longe do clamor da hora

cada vez mais afastado do limiar original

da montagem do dia, à margem do relógio

rasgado por mãos alheias, posto fora

o sonho, que se açucara, perde o gosto, e fere. (Poema Antiquário, extraído da seção Formação)

Da casa dos três dígitos

não saio mais. Trinco.

Dia após dia de prisão

na cidade em carne viva.

Entre em si para sempre:

tendo de seu, apenas o bodum

ranzinza do corpo

que vai se resignando

a não perseguir o inominável

nem a se persignar (Poema 100, extraído da seção Numeral)