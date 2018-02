Leia o primeiro capítulo de 'O Bom Livro', de A. C. Grayling Ao longo de 30 anos, A. C. Grayling, mestre do New College of Humanities, em Oxford, reuniu trechos contidos em 2.500 anos de literatura, filosofia e ciência do Oriente e do Ocidente. O Bom Livro (Objetiva) é apresentado em versos e organizado em 12 livros com títulos como Gênesis e Lamentações, com textos de autores como Confúcio, Heródoto, Aristóteles, Montaigne e Bacon. Leia a seguir o primeiro capítulo.