Leia frases de e sobre Salinger

Frases de Salinger

"Como minha mente é complicada, sempre preciso fazer um esforço para viver como eu próprio me aconselharia a viver caso fosse meu mentor."

"Amo, realmente amo, escrever algo que um dia será impresso (...) O que eu amo, o que me intriga, é o teatrinho dentro da cabeça do leitor."

"No minuto em que você publica um livro, saiba que não está mais em suas mãos. Lá vêm os resenhistas, tentando fazer um nome para si com a destruição do seu."

"Há uma paz maravilhosa em não publicar. Publicar é uma terrível invasão da minha privacidade. Amo escrever. Mas escrevo só para mim e para meu prazer pessoal. Pago por esse tipo de atitude."

"Prefiro passar duas horas na cadeira do dentista que um minuto na sala de um editor. Todos aqueles tipinhos literários insuportáveis, completamente cheios de si, que não leram uma linha de Tolstoi desde a faculdade."

Frases sobre Salinger

"Você tem um ouvido maravilhoso e escreve com ternura e amor, mas sem sentimentalismo (...) Fiquei feliz por ler aqueles contos e acho você um escritor danado de bom."

Ernest Hemingway, em carta trocada com Salinger durante a 2ª Guerra.

"Fiquei impressionado com O Apanhador. Tive a impressão de que o livro mostrou um mal contra o qual o escritor precisa se proteger: a pressão da nossa cultura, que força todo mundo a pertencer a alguma coisa, a um grupo. É difícil ser um indivíduo em nossa cultura. Acho que o que vi nesse livro foi uma tragédia que, de certo modo, representou a própria tragédia de Salinger"

William Faulkner, em 1958

"Havia algo cortante no que escrevíamos durante a guerra, porque sabíamos que poderíamos acabar em breve. Os rapazes sem dúvida pensam na morte. Antes, Salinger não estava penetrando abaixo da superfície, ele era um conjunto de superfícies reluzentes. Por isso, quando enfim descobriu o lampejo da voz daquele rapaz (Holden Caulfield), brilhou intensamente"

Gore Vidal