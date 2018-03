Leia crítica do livro 'Pássaros na Boca', de Samanta Schweblin

NA TRADIÇÃO DOS GRANDES MESTRES

Wilson Alves-Bezerra

O conto fantástico teve grandes praticantes na região do Rio da Prata ao longo do século 20: Quiroga, Felisberto Hernández, Cortázar e Borges executaram com maestria o desafio de trazer o insólito à vida cotidiana. A jovem contista Samanta Schweblin (1978) inscreve-se nessa tradição. O que significa dizer que a escritora se compraz em narrar e sugerir, mas não em descrever ou explicar o aparecimento do inexplicável.

É em meio ao cotidiano que se desenvolvem as narrativas do livro. Irman, o conto de abertura - que dialoga com The Killers, de Hemingway - traz os desdobramentos inesperados de uma parada num restaurante de beira de estrada: o garçom, baixinho, não pode servir a mesa porque não alcança a geladeira, isso é função da esposa; mas ela jaz morta na cozinha e, como o cliente é alto, o garçom propõe contratá-lo ao invés de servi-lo. Sucedem-se um roubo e uma fuga. Desencadeamentos de fatos assim são frequentes no livro; os relatos não são alegoria ou metáfora de coisa alguma, e por isso desconcertam.

Em Na Estepe, dois jovens vão em busca da fertilidade, e para tanto fazem uma série de exercícios e rituais; na estepe, encontram outro casal na mesma condição, que teria obtido êxito. Vão à casa dos supostos felizardos. Palavras como "filho", "bebê, "gravidez" não aparecem uma só vez no conto; o suposto engendro tampouco é mostrado, sugerindo uma dimensão monstruosa, com as medidas da fantasia grotesca do leitor.

Schweblin toma como matéria narrativa as forças perturbadoras que atuam sobre as pessoas, e que hoje chamaríamos psíquicas. O romance gótico e a literatura fantástica do século 19 lançavam mão de monstros para desempenhar essa função. Autores como Cortázar, no século 20, tiveram o mérito de mostrar o medo primário, sem o recurso da casa mal-assombrada. Ainda que a autora opte por paisagens ermas, como as estradas dos pampas argentinos, tais cenários são acessórios na obtenção do efeito. O que vale é a narração contida, ponteada de silêncios.

Temas como a gravidez, a filha adolescente que come passarinhos, a noiva abandonada na beira da estrada, compõem o repertório do livro e sugerem um desdobramento interessante na tradição do conto fantástico: nas narrativas de Pássaros na Boca há sempre uma mulher que espreita.

Anota negativa fica por conta da tradução, a cargo de Joca Reiners Terron, que falha ao reconstruir a fluência e a coloquialidade do original em português. O narrador parece se render a uma suposta transparência inexistente entre as línguas: um personagem do conto Irman 'sacou um menu' (p. 6), enquanto o outro, suado, 'tinha manchas e auréolas na camisa' (p. 7). Em certa frase, o termo pata se referia ao pé do banco, e piernas ao corpo da personagem; na tradução, tudo se misturou, criando um contorcionismo improvável: "Procurou apoiar o banco sobre uma das pernas, um dos pés tocando o joelho" (p. 13) [Probó apoyar el banco sobre una de las piernas, una de las patas tocando la rodilla]. No mesmo conto, há um jogo entre Me da impresión (no sentido de "me perturba") e Me da la impresión ("tenho a impressão", "acho"), que se refere ao baixinho diante da esposa talvez morta; o diálogo em torno às duas frases ocupa quase meia página, e perde todo o sentido na tradução: "- Disse "tenho a impressão" - disse Oliver -, e não que "é só impressão" (p.11) [-Dijo que "le da impresión" -dijo Oliver-, no que "le da la impresión"].

Wilson Alves-Bezerra é tradutor, autor de Reverberações da Fronteira em Horacio Quiroga (Humanitas/FAPESP) e professor do Departamento de Letras da UFSCar

Trecho do conto Perdendo a Velocidade

Tego preparou ovos mexidos, mas, quando finalmente se sentou à mesa e olhou para o prato, percebeu que era incapaz de comê-los.

- O que houve? - perguntei.

Demorou para tirar os olhos dos ovos.

- Estou preocupado - disse. - Acho que estou perdendo velocidade.

Moveu o braço de um lado para outro, de uma forma lenta e exasperante, suponho que de propósito, e ficou me olhando como se esperasse o meu veredicto.

- Não tenho a menor ideia do que você está falando - respondi. - Ainda estou meio dormindo.

- Não viu como demorei para atender o telefone? Para ir até a porta, para tomar um copo d'água, para escovar os dentes... É um martírio.