Leia crítica de Stanislavski sobre peça de Gorki

O tendencioso é incompatível com a arte. Se nos aproximarmos da arte com idéias práticas, valorosas, úteis, ela murcha como a flor nas mãos de Siebel. Na arte, o motivo deve converter-se em idéia e sentimento espontâneos, em impulso sincero, o que é a segunda natureza do artista. Só assim o programa se identificará com o ator, com o papel e o espírito de toda a peça, e assim que cessa esse estado estranho de estar à parte, ele se tornará credo próprio do ator. No que se refere ao público, este deve tirar as suas próprias conclusões e descobrir sozinho as intenções que vê no teatro. As conclusões corretas se formarão no cérebro de modo espontâneo. Essa é a condição indispensável para a apresentação de peças de caráter social e político. Existirá essa condição entre nós? O iniciador desse gênero em nosso teatro foi Maxim Gorki. ... É preciso saber falar a linguagem de Gorki para que suas frases ressoem e tenham vida. Deve-se dizer seus monólogos propagadores e edificantes sem falsa teatralidade e empolgação exagerada e mantendo seus impulsos naturais. Se não o conseguirmos, corremos o risco de tornarmo-nos melodramáticos. Temos que assimilar o "estilo mendigo", mas não devemos confundi-lo com o tom teatral comum ou do discurso vulgar. E como encontrar isso? Penetrando nos esconderijos ocultos da obra de Gorki.