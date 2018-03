Lei anticambista é elogiada Uma centena de artistas franceses, entre eles Gerard Depardieu e Johnny Halliday, publicou nota aplaudindo a decisão da justiça francesa de proibir a revenda de ingressos através da internet. "A partir de agora, a revenda de ingressos sem autorização do produtor do espetáculo consta como uma infração penal passível de multa de 15 mil. No caso de reincidência, 30 mil", esclarece o manifesto. A lei foi adotada no dia 12 de março a fim de proibir a atuação online de cambistas em sites especializados. "O acesso à cultura não deve ser um privilégio", completa a nota, que foi também assinada por Charlotte Gainsbourg. / EFE