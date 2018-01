Lego irá inaugurar casa de brinquedo gigante em cidade-natal

A fabricante de brinquedos dinamarquesa Lego está construindo uma casa de mentira em sua cidade-natal, concebida para se parecer com 21 versões gigantes de seus característicos blocos empilhados uns sobre os outros, informou a empresa nesta quinta-feira.

Batizada de Casa Lego, ela deve ser inaugurada em setembro perto da sede da companhia em Billund, na Dinamarca.

"A Casa Lego será a única de seu tipo no mundo e irá continuar assim, porque Billund é o lar do Lego e é aqui que sempre estaremos", disse seu gerente-geral, Jesper Vilstrup, à Reuters.

O edifício de 12 mil metros quadrados, projetado pelo arquiteto dinamarquês Bjarke Ingels, irá contar com três restaurantes, uma loja Lego, quatro áreas de lazer e uma galeria mostrando a história do Lego e criações dos fãs.

A Casa Lego irá "mostrar tudo que os blocos Lego podem fazer", disse Vilstrup.

A Lego, que está disputando com a Mattel, fabricante da boneca Barbie, o posto de maior empresa de brinquedos do mundo, fez parcerias com franquias de cinema, como "Star Wars", que incluem conjuntos de peças, vídeo games e aplicativos da marca.