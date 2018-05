Lego constrói miniatura do Castelo de Windsor para comemorar casamento real

LONDRES — O parque temático Legoland apresentou um modelo em miniatura do casamento real do príncipe Harry, do Reino Unido, com a atriz norte-americana Meghan Markle neste mês no Castelo de Windsor, construído por um time de 11 modeladores que usaram quase 60 mil blocos de Lego.

A réplica inclui uma Meghan de 60 blocos em seu vestido de noiva e véu ao lado de Harry.

O casal aparece em uma carruagem de blocos puxada por cavalos na Longa Caminhada do Windsor Great Park rumo ao castelo cercado por 500 espectadores, recriando a procissão de verdade planejada para o grande dia em 19 de maio.

A cena é finalizada com modelos em miniatura da rainha Elizabeth e de seu marido, o duque de Edimburgo, do príncipe e padrinho William, sua esposa Kate e seus filhos e dos pais de Meghan.

A Lego disse que a réplica da cena do casamento, que exigiu 752 horas de trabalho, ficará exposta de forma permanente em seu parque temático, localizado a meros cinco quilômetros do verdadeiro Castelo de Windsor, a oeste de Londres.