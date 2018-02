Legionários ainda se reúnem

Mesmo após 17 anos da morte de Renato Russo, a Legião Urbana ainda inspira o espírito da juventude nacional. Resultado da força poética do líder, fãs se reúnem duas vezes ao ano para celebrar seu legado musical. No Encontro Legionários, cerca de 200 pessoas cantam e se divertem no Parque Ibirapuera com o vasto repertório da banda.

Os encontros são marcados sempre em datas próximas ao aniversário de nascimento e morte de Renato Russo, nos meses de março e outubro. "Não havia nenhum evento do tipo em São Paulo e a ideia partiu do Ailton Dialuce, um grande fã da banda. Ele juntou um grupo de amigos, que convidaram outros amigos e hoje já movimentamos cerca de 200 pessoas. Isso porque não contamos aqueles que passam pelo parque, ficam alguns minutos observando e depois vão embora", explica o músico Fabio da Silveira Cezar, vocalista da banda Crossbar, atuante nos bares do ABC.

Embora a Legião Urbana tenha sido marcante nos anos 1980 e 1990, o encontro revela jovens adolescentes apaixonados pela banda, nascidos após a morte do líder. "Costumam ir muitos adolescentes, entre 14 e 15 anos de idade, com conhecimento impressionante sobre a banda. Vão pessoas de todas as idades, que estão carentes de boas bandas e buscam referências nas antigas", disse.

As reuniões costumam durar cinco horas e boa parte do repertório é revisitada mais de uma vez. "Às vezes, somos forçados a encerrar quando está lotado, porque se deixar, a gente vira a madrugada no parque", brinca Fabio. "Além de cantar e lembrar um pouco da história da banda, há sorteios de brindes. São camisetas, adesivos, canecas e CDs que distribuímos a quem comparece e coloca o nome da lista de presença. É uma maneira simbólica de estimular as pessoas a manterem a Legião viva." E os curiosos são sempre bem-vindos e convidados a participar. "Uma vez, um grupo de turistas japoneses passou por nós e ficou um bom tempo observando e tirando fotos. Deu para ver que eles estavam se divertindo, mesmo sem falar uma palavra em português."

Para manter os fãs interligados, Fabio também atualiza o site Legionando (www.legionando.blogspot.com.br), no qual divulga as novidades, os filmes inspirados na trajetória da banda e detalhes sobre os próximos encontros. "Existe um site da Legião Urbana, desatualizado há muito tempo. Como estávamos sem uma fonte de informações, criei esta página extraoficial, que mantém, de certa forma, os fãs reunidos e cientes de tudo o que acontece de legal e que envolve a banda", disse.